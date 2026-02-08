پیشنهادی برای تاسیس وزارت فناوری و هوش مصنوعی

24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک کارشناس فناوری و هوش مصنوعی، با دوازده سال سابقه کار در این زمینه، راهبردی فراگیر برای کابینه آینده دولت اقلیم کوردستان ارایه کرد که در آن تاسیس یک وزارتخانه ویژه و مستقل برای امور فناوری و هوش مصنوعی پیشنهاد شده است. او گفت که نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از طرح‌های دیجیتالی حمایت می‌کند.

بهار آمیدی، کارشناس فناوری و هوش مصنوعی، به کوردستان۲۴ گفت در این زمانه، قدرت ملت‌ها فقط بر مبنای سلاح و ذخایر طبیعی ارزیابی نمی‌شود، اکنون علم و هوش مصنوعی مبنای امنیت ملی و توسعه اقتصادی هستند، بنابراین ضروری است که اقلیم کوردستان به یکی از کنشگران اصلی دنیای دیجیتال تبدیل شود.

تاسیس یک وزارت برای امور فناوری

طرح بهار آمیدی، خواستار آن است که در کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان، یک وزارتخانه ویژه برای امور فناوری و AI تاسیس شود، تا تصمیمات اداری و راهبردی بر مبنای داده‌ها و پژوهش‌های علمی اتخاذ شوند. ماموریت این وزارتخانه جدید، تدوین نقشه‌راهی برای یک دولت دیجیتال است که در آن فناوری به بخش‌های مهم مانند بهداشت و آموزش و پرورش خدمات ارایه کند، به طوریکه برای تمام شهروندان تسهیلات فراهم شود، این نقطه‌عطفی تاریخی در مدل مدیریت کشور خواهد بود.

حفظ کرامت انسان و ایجاد زیرساخت قانونی برای مبارزه با جرایم دیجیتالی

این کارشناس فناوری تاکید می‌کند که هوش مصنوعی بدون رعایت قانون و اخلاق می‌تواند به ابزاری خطرناک تبدیل شود، بنابراین ضروری است که دولت یک چارچوب رسمی برای استفاده اخلاقی از AI تدوین کند که در آن داده‌های خصوصی شهروندان و کرامت انسان، حفظ شود.

این طرح، تاسیس یک دادگاه ویژه یا یک هيئت قضایی عالی را پیشنهاد می‌کند که بتواند افرادی که فناوری را برای جعل تصاویر و ویدیو و سرقت شناسنامه و برهم زدن صلح اجتماعی به کار می‌گیرند مجازات کند، زیرا قوانین موجود در این رابطه پاسخگو نیستند، به خصوص که یک انقلاب فناوری رخ داده است، لازم است که مجازات تشدید شوند و حفظ جامعه در برابر سوءاستفاده از هوش مصنوعی، تضمین شود.

امنیت فرهنگی و زبانی

یکی از موارد حساس در طرح بهار آمیدی، پاسداری از هویت و زبان کوردی در دنیای دیجیتال است. او خواستار آن است که یک بانک میهنی برای داده‌های مربوط به زبان کوردی اعم از تمام لهجه‌ها ایجاد شود، تا سیستم‌های جهانی مانند ChatGPT و Google AI به نحو درست فرهنگ مردم کورد را بازتاب دهند. این اقدام از ازبین‌رفتن هویت ملی در دنیای دیجیتال جلوگیری می‌کند و برای نسل‌های آینده مبنایی می‌شود تا به زبان مادری خود با هوش مصنوعی تعامل کنند. این طرح همچنین خواستار آن شده است که برنامه‌نویسی و AI در دوره ابتدایی به عنوان مواد درسی در نظام آموزشی گنجانده شوند، تا جامعه‌ای آگاه و آماده برای تعامل با آینده، ساخته شود.

یک دیدگاه ملی برای استقلال دیجیتالی

بهار آمیدی که پیش از این در دیدار رسمی با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، این دیدگاه راهبردی را مطرح کرده است و حمایت نخست‌وزیری را جلب کرده است، می‌گوید این مبارزه ملی جدید، به شراکت بین‌المللی با سازمان‌هایی مانند یونسکو و سازمان ملل نیاز دارد. او به عنوان فردی که سالها داوطلبانه به هزاران دانش‌آموز خدمت کرده است، آمادگی کامل خود را برای کمک مسئولیت‌پذیرانه به تنوع‌بخشی اقتصادی اعلام کرده است، به طوریکه فقط به درآمد منابع نفتی اتکا نشود، بلکه در این چارچوب علم و فناوری به عنوان منبع درآمد در نظر گرفته شوند و تضمین شود که اقلیم کوردستان در اوج توسعه فناوری منطقه باقی خواهد ماند.

ب.ن