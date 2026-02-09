بانگی آزادی با محوریت حافظه‌ی تاریخی، زبان و فرهنگ نگاشته شده است

3 ساعت پیش

میران ابراهام، نویسنده‌ی کورد، می‌گوید رمان جدیدش با محوریت حافظه‌ی تاریخی، زبان و فرهنگ، تلاشی برای بازخوانی مفهوم آزادی فراتر از مرزهای جغرافیایی است.

میران ابراهام، نویسنده‌ی کورد، از انتشار تازه‌ترین رمان خود با عنوان «بانگی آزادی» خبر داد؛ اثری که به گفته‌ی او از سوی مرکز «ڕەهەند» و «دەزگای شانەدەر» منتشر شده است.

ابراهام روز دوشنبه ۹ فوریه‌ی۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت این رمان «سفری در زمان و روح» است و تلاش می‌کند لایه‌هایی از تاریخ و تجربه‌های فراموش‌شده را پیشِ روی خواننده قرار دهد.

او با اشاره به درون‌مایه‌ی اثر افزود رمان بر این ایده بنا شده است که تاریخ تنها روایتِ رخدادهای گذشته نیست، بلکه امکانِ رخدادهای آینده را نیز در خود دارد؛ و در این مسیر، بر نقشِ فرهنگ و زبان در حفظ هویت جمعی تأکید می‌شود.

میران ابراهام همچنین درباره‌ی فضای روایت گفت بخش‌هایی از داستان خواننده را به تجربه‌ی زیسته‌ی کوردها در دوره‌های پرتنش تاریخی نزدیک می‌کند و پرسشی محوری را پیش می‌کشد: آیا یک ملت می‌تواند تنها با تکیه بر فرهنگ و زبان، خود را از حذف و فراموشی نجات دهد؟

معرفی کوتاه نویسنده

طبق اطلاعات ارائه‌شده، میران ابراهام در سال ۱۹۷۰ در سلیمانیه متولد شده و اکنون ساکن هلند است. او پیش‌تر چند رمان و مجموعه‌داستان منتشر کرده و یک اثر ترجمه‌شده نیز در کارنامه دارد.