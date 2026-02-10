نشست سرنوشتساز پیرمام برای تعیین نامزد ریاستجمهوری عراق
اشواق جاف: نشست روز چهارشنبهی هیئتهای پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی سرنوشتساز خواهد بود
هیئتهای عالی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی کوردستان فردا در پیرمام دیدار میکنند تا دربارهی نامزد مشترک پست ریاستجمهوری عراق تصمیمگیری کنند.
منابع سیاسی اعلام کردند قرار است چهارشنبه ۱۱ فوریهی ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) هیئتی عالیرتبه از اتحادیهی میهنی کوردستان به پیرمام برود و با هیئتی همسطح از پارت دموکرات کوردستان دیدار کند. محور اصلی این نشست، تعیین تکلیف نامزد کوردها برای پست ریاستجمهوری عراق است.
اشواق جاف، عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، گفت این نشست «تعیینکننده» خواهد بود. به گفتهی او، اگر دو طرف به توافق برسند، با یک نامزد مشترک در نشست پارلمان عراق شرکت خواهند کرد؛ در غیر این صورت، هر جریان با نامزد جداگانه وارد رقابت میشود.
اشواق جاف همچنین دربارهی نشست پیشِروی پارلمان عراق توضیح داد احتمال به تعویق افتادن آن وجود دارد. به گفتهی او، در میان جریانهای شیعه دیدگاهی مطرح شده که خواستار ادامهی کار دولت فعلی تا روشنتر شدن وضعیت سیاسی است. با این حال، او تأکید کرد در هر سناریویی، پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی کوردستان بر اساس نتیجهی نشست پیرمام، در جلسهی پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور مشارکت خواهند کرد.
در همین حال، هَریم کمال آغا، رئیس فراکسیون اتحادیهی میهنی کوردستان در پارلمان عراق، اعلام کرد این دیدار مشخصاً دربارهی پست ریاستجمهوری است. او افزود اگر دو طرف به توافق برسند، پارلمان عراق میتواند پنجشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴) برای انتخاب رئیسجمهور تشکیل جلسه دهد.