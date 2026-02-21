یاشار گولر: ارتش ما ضربات سنگینی بر پیکر سازمان‌های تروریستی وارد کرده است

1 ساعت پیش

یاشار گولر با اشاره به عملیات‌های موفق ارتش ترکیه، تأکید کرد که روند صلح با هیچ‌گونه سازشی که به یکپارچگی ملی آسیب بزند، همراه نخواهد بود.

یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، اعلام کرد که ارتش این کشور در سال‌های اخیر با تمام توان با تروریسم مبارزه کرده و اکنون این پدیده در آستانه‌ی نابودی قرار دارد.

وی که در ضیافت افطار با سربازان و نیروهای کماندو و با حضور خانواده‌های تعدادی از جان‌باختگان ارتش ترکیه سخن می‌گفت، اظهار داشت: «ما هرگز قهرمانی‌های جان‌باختگانمان را فراموش نخواهیم کرد. ارتش ما با عملیات‌های موفق خود ضربات سنگینی بر پیکر سازمان‌های تروریستی وارد کرده است.»

این مراسم در فرماندهی تیپ ۱۷ کماندو در استان بایبورت برگزار شد. گولر در خصوص روند صلح تصریح کرد: «در این پروسه هیچ‌گونه سازش یا معامله‌ای صورت نگرفته و نخواهد گرفت که به وحدت، برادری و امنیت ملی ما آسیب برساند.»

وی افزود: «ریشه‌کن کردن تروریسم تنها یک مسئله‌ی امنیتی نیست، بلکه مسئولیتی تاریخی است. در این شرایط، نمایش اراده‌ای قوی برای تقویت همبستگی، برادری اجتماعی و یکپارچگی ملی از هر زمان دیگری حیاتی‌تر است.»

وزیر دفاع ترکیه موفقیت روند صلح را مشروط به زمین گذاشتن سلاح توسط پ‌ک‌ک و پایبندی به تعهدات دانست و گفت: «موضع دولت ترکیه در این زمینه روشن است و جای هیچ ابهامی وجود ندارد. ما از ابتدا با در نظر گرفتن منافع دولت، صادقانه از این روند حمایت کرده‌ایم، اما هم‌زمان برای مقابله با هرگونه سناریوی احتمالی آماده هستیم.»