ایران: هرگونه حمله‌ از خاک امارات انجام شود با «پاسخی قاطع» مواجه خواهد شد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران امروز سه‌شنبه ۵ مه، هرگونه حمله به امارات متحده عربی در روزهای گذشته را پس از آنکه این کشور حوزه خلیج، تهران را به شلیک پهپاد و موشک متهم کرد، تکذیب کرد.

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته هیچ عملیات موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده‌اند.»

این بیانیه افزود: «گزارش وزارت دفاع آن کشور کاملاً تکذیب می‌شود و کاملاً بی‌اساس است.» با این حال، هشدار داد که هرگونه حمله‌ای که از خاک امارات انجام شود با «پاسخی قاطع» مواجه خواهد شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن