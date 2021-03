Nêrîna opozîsyona Tirkiyê li ser Plana Mafên Mirovan

Enqere (K24) - Li Tirkiyê karvedanên eşkerekirina Plana Çalakiyê ya Mafên Mirovan didome. Mixalefeta Tirkiyê ji cîbicihkirina planê bi şik û guman in û destnîşan dikin ku hikûmet ji bo rojeva Tirkiyê biguherîne serî li pêngavên wiha dide. Cîgirserokekê CHPê destnîşan dike, divê desthilat pêşî biryarên derbarê Demîrtaş û Kavala da cîbicih bike. Her wiha Cîgirserokê Partiya DEVAyê Mehmet Emîn Ekmen jî ji bo K24ê axivî û got, roja ku plana mafên mirovan hat ragihandin şirîkê desthilatê daxwaza girtina HDPê kir.

Serok û rêveberên Partiya Saadet û partiya mixalefeta sereke CHPê destnîşan dikin, divê pêşî desthilat biryarên Dadgeha Mafên mirovan a Ewropayê û biryarên Destûra Bingehîn a Tirkiyê cîbici bikin û di serî da Demîrtaş û Kavala girtiyên siyasî berdin.

Serokê Partiya Saadetê Temel Karamollaoglu got: “Hûn dikarin qanûnan çêbikin, lê piştî ku we cîbicih nekir bi kêrî çi tê? Hûn dikarin li gorî dilê xwe hemû vererastkirinan pêk bînin lê piştî ku hişmendiya we neguhere çi feyde dike? Divê desthilat bi berpirsyarî tevbigere. Divê ew pêşî yasayên heyî cîbicih bikin.”

Cîgira Serokê CHPê Gulizar Biçer Karaca jî diyar kir: “Me dît ku plana mafên mirovan tam bû fiyasko. AKP bixwe bû mixalîfê AKPê.Plana mafên mirovan çawa duh nehatibe sepandin wê îro jî sibê jî neyê sepandin. Divê qey biryarên Dadgeha Ewropa û Destûra Bingehîn tê cîbicihkirin û biryarên derbarê Demîrtaş û Kavala da tên cîbicihkirin, îja radibin planekê nû eşkere dikin.”

Cîgirê Serokê Partiya DEVAyê Mehmet Emîn Ekmen jî ji bo K24ê axivî û got, roja ku plana mafên mirovan hat ragihandin şirîkê desthilatê daxwaza girtina HDPê kir. Ekmen dibêje, tu niyeta desthilatê nîne ku plana mafên mirovan cîbicih bike.

Mehmet Emîn Ekmen got: “Li gorî me ev plan bes ji bo krîza aboriyê ye. Desthilat destûra heyî ya Tirkiyê û peymanên navdewletî cîbicih nake lê radibe plana mafên mirovan eşkere dike. Desthilat dixwaze rojevê biguherîne. Roja ku plan hat ragihandin serokê partiyekê daxwaza girtina HDPê kir. Beriya her tiştî divê desthilat hişmendiya xwe biguherîne û qanûnên heyî cîbicih bike.”

Her wiha mixalefet balê dikşînin ser peywendiyên Tirkiyeyê bi Yekîtiya Ewropa û Amerîkayê ra û didin zanîn hikûmet dixwaze bi ragihandina vê planê heta demekî peywendiyênx we sererast bike û wek welatekî ku girîngiyê dide mafên mirovan û demorkasiyê xuya bike.