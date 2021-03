Serok Barzanî: Papa Francis peyama aştî û pêkvejiyanê bi xwe re anî

Hewlêr (K24) – Serok Barzanî derbarê serdana Papa Francis bo Herêma Kurdistanê de li ser Twitterê peyamek belav kir û serdana Papa weke serdaneke dîrokî bi nav kir.

Serok Mesûd Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê diyar kir: “Ez bi germî bixêrhatina cenabê Papa dikim, serdana Papa Francis bo Herêma Kurdistanê û Iraqê serdaneke dîrokî ye.”

Herwiha destnîşan kir: “Papa peyameke pîroz a pêkvejiyan û aştiyê bi xwe re anî.”

Di hevdîtina navbera wan de, Papa Francis spasiyeke taybet bo Serok Barzanî kir ji ber parastina pêkhateyan û got: “We weke bira pêşwazî li Krîstiyanan kir.”

I warmly welcome His Holiness, @Pontifex to Kurdistan. His holiness's visit to Iraq and the Kurdistan Region is indeed historic, carrying the noble message of peaceful co-existence.