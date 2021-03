Serok Barzanî: Hê jî eqliyeta şovenî li Iraqê destbilind e û mafên gelê Kurdistanê înkar dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî di peyamekê de bi boneya salvegera kîmyabarankirina Helepçeyê ragihand, “Cihê şermeke mezin e piştî tawana kîmyabarana Helepçeyê û ew jenosayda li dijî xelkê Kurdistanê hate encamdan, hê jî deng û eqliyeta şovenî li Iraqê de destbilind e û înkariya mafên gelê Kurdistanê tê kirin."

It is indeed shameful that even after the bombardment of Halabja with chemical weapons and the genocide against the people of Kurdistan, chauvinistic thinking remains dominant in Iraq, and that the rights of the people of Kurdistan continue to be denied.