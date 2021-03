Mistefa Kazimî: Helebce birîneke kûr e

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî ragihand, “kîmyabarana Helebceya Şehîd li Kurdistana Iraqê, birîneke kûr di dilê me de ye.”

Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî di daxuyaniyekê de ragihand,"Em îro serpêhatiyeke bi êş di dîroka gelê me ya li dijî zordarî û dîktatoriyê de bibîr tînin, ji ber ku em 33emîn salvegera komkujiya Helebceyê li Kurdistana Iraqê bi çekên kîmyewî bibîr tînin ku di encamê de bi hezaran welatiyên sivîl bûn qurbanî.”

Kazimî di daxuyaniya xwe de got, "Dijwariya vê trajediyê heta roja îro me hişyar dike ku çekê qirkirina bikomî dema bikeve destê zordarekî li ser rûyê erdê dikare di bin navê kîn û nîjadperestiyê de her tiştî bike û ji bo mayîna xwe jî dikare neheqî, teror û hovitiyê bike."

Kazimî got jî: "Helebce belge û qurbaniyeke giranbuha bû ku gelê me yê kurd dabû, wek çawa gelê me yê Îraqê bi giştî jî qurbanî ji bo rizgarî û xelasbûna ji neheqiya desthilatdarekî qure dane.”

Herwiha got: “"Em îro êşa bîranîna qurbanîyan di dilê xwe de hildigirin, lê serxweşiya me ew e ku ew jî wek tawanên din ên serdema zordarîyê bi bîra me tîne ku çendî buhayê azadîyê û buhayê man û birina Iraqê ber bi demokrasîyê giran e.”