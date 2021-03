Sirûşt û Ala Kurdistanê li ser pûlên Belçîkayê ne

Hewlêr (K24) – Posteya Belçîkayê çend sal berê, li ser daxwaza Nûnertiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Yekîtiya Ewropayê, rizamendî li ser çapkirina Ala Kurdistanê li ser pûla welatê Belçîkayê nîşan daye û îsal jî rizamendî li ser çapkirina du pûlên din jî nîşan da.

Nûnerê Hikûmeta Herêma Kurdistanê yê li Yekîtiya Ewropayê Dilawer Ajgeyî ji K24ê re ragihand: “Berî niha, me mijara danîna Ala Kurdistanê li ser pûla Belçîkayê ligel posteyê gotûbêj kiriye, piştî pêkanîna rêkaran, rizamendî dan, ji bo îsal jî, me daxwaz kir ku du pûlên din bi wêneyên du deverên geştyarî yên navdar ên Kurdistanê çap bikin. Yek ji wan Gomê Fêlaw e, ku ew pûl gihiştiye destê me, ya din jî dê piştre were çapkirin.”

Dilawer Ajgeyî destnîşan kir: “Ev kar şêwazeke şaristanî ye, da ku bi vê rêyê peyama xwe bi xelkê Ewropayê bigihînin, di heman demê de peyameke siyasî ye.”

Gomê Fêlaw, yek ji wan cihên balkêş ên geştyariyê yên Kurdistanê ye û dikeve sînorê navçeya Çoman a ser bi parêzgeha Hewlêrê. Her sal ji bilî geştyarên navxwe, gelek biyanî jî ji bo dîtina dîmenên balkêş, serdana Fêlaw dikin.

Rêveberê Beşa Konsulgeriyê ya Nûnertiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Yekîtiya Ewropayê Ako Heme Ferec diyar dike; dema posteyên ku pûlên Ala Kurdistanê li ser e digihîje destê welatiyan, kêfxweşiya xwe tînin ziman.