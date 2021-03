Babacan: Em li dijî vegerandina sonda Tirkî ne

Navenda Nûçeyan (K24) - Li Tirkiyê nîqaşên li ser sonda nîjadperest ku li dibistanan dihate xwendin, didomin.

Serokê Giştî yê partiya DEVAyê Alî Babacan bertek nîşanî aliyên ku dixwazin sonda Tirkî vegere da û got: “Sonda li dibistanan di keş û hewayeke demokratîk de hat rakirin. Niha dixwazin Tirkiyê car din paşve bibin.”

Alî Babacan, di bernameyekê radyoyî de li ser nîqaşên biryara ser sonda li dibistanên Tirkiyê axivî û got, “sonda li dibistanan di keş û hewayekê demokratîk û pir rengî û pir dengî da hat rakirin. Min jî wê demê piştgirî dabû ku bê rakirin. Hêj jî helwesta me heman e. Lê helwesta desthilatê guheriye. Niha dixwazin Tirkiyê car din paşve bibin. Dixwazin yên ku pir in yên kêmnetewan bixin bin zor û zextê.”

Her wiha Babacan dibêje, ya girîng ew e ku zarok di asta cîhanê da li gorî hişmendiya demokrasiya pir rengî û pir dengî bê perwerdekirin.