Nêçîrvan Barzanî hemû aliyan siyasî vedixwîne civînekê

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi boneya hatina cejna Newrozê û serdala kurdî peyamek belav kir û ji bo pêşerojeke baştir ji gelê Herêma Kurdistanê re û ji bo ewlehî û aramiya Kurdistanê bang li hemû aliyên Kurdistanî kir

Deqa peyama Serokê Herêma Kurdistanê

Kurdistaniyên xweşdivî…

Cejna Newroz û serê sala nû ya Kurdî li malbat û kesûkarên serbilind ên şehîd û enfalkiriyan, gelê Kurd û tevahiya Kurdistaniyên li welat, li derveyê welat û li her ku derê bin, li Pêşmergeyên qehreman û hêzên emnî, bi germî û bi dil ve pîroz dikim, li wan hemû gel û welatan jî pîroz be ku cejnê Newroz pîroz dikin, hemû salek bi xweşî be.

Pîrozbahiyeke taybet, spas û pêzanîn ji bo tevahiya tîmên pizîşkî û tendirustî û wan hemû aliyên peywendîdaran ku ji bo sala duyem li bereya pêş ya rûbirûbûna pejika Kovid-19 û can û selametiya welatiyan diparêzin. Ew xizmeteke mezin dikin, destê wan yê kedkar diguvêşim.

Bi rêz ve hevkarên wan bi bîr tînîn ku bi vê navê da canê xwe gorî kirin, her wiha wan hemûyan bi bîr tînîn ku bi vê pejikê canê xwe ji dest dan. Hevxemê malbat û kesûkarên wanim. Hêviya selametî û bi lez başbûnê ji bo hemû tûşbûyan dixwazim. Spas û destxweşiyê ji bo Pêşmerge û Asayîş û Zêrevanî û Hawarçûn û hemû kesên li bicîhkirina rêkarên xweparêziyê da, hevkar û piştevanin.

Azîzan…

Newroz cejna pîroza neteweyî û hêmaya serkeftin û jiyan û azadiya gelê Kurde. Sal û destpêkeke nû ye, wekî herdem hêvî û hêz û moralê bi me dibexşê. Bila em hemû ji wê destpêka nû da, bi xwe da biçîn, sûd ji şaşiyên berê werbigrîn û bexşînde û lêburde bîn. Bila em hemû bi hêvî û geşbîniyê ve li paşerojeke geştir binêrîn. Hemû hêz û şiyanên xwe yek bixîn, pêkve kar bikîn, mil bidîn ber û dijwariyan derbas bikîn.

Serkeftin û berev pêşveçûn, jiyan û guzeraniyeke baştir ji bo welatiyan, mîsogerkirina mafên destûriyên gelê Kurdistanê, yekrêzî û tebayî û pêkvebûnê ji me dixwaze. Divê dawî bi gengeşe û nakokiyên aliyên siyasî yên Kurdistanê bê ku herdem li ziyan û ji hev veqetinê zêdetir, tişteke din ji bo Kurdistanê pêk neaniye.

Bila em hemû, bila hemû alî û pêkhat li xweburde bîn, ji bo paşerojeke baştirê Kurdistanê pêkve kar bikin û demokrasî û azadiyê biparêzîn. Her bi vê navê da piştî cejnê ji bo civîneke hevbeş ya li Serokayetiya Herêma Kurdistanê hemû aliyan vedixwînîm.

Kurdistaniyên azîz…

Ji bo çareserkirina kêşeyên li gel Hikûmeta Federal û kêşeyên Iraqê bi giştî, dûpat dikim ku Herêma Kurdistanê, hevkar û yarmetîder dibê û bi navê aramî û aştî û paşerojeke baştir ya ji bo welat, hemû hewlekê dide. Divê em hemû ewe baş bizanîn ku çareseriya kêşeyên Herêma Kurdistanê li gel Hikûmeta Federal, kilîla aramî û pêşketina Iraqê ye.

Em ji bo hemû çareseriyekê dûrî li ‌xwesepêniyê amadene ku mafên rewayên gel û pêkhatên Iraqê, taybetmendî û mafên destûriyên Herêma Kurdistanê mîsoger bike, sîstema federalî û prensîp û bingehên hevbeşî û li hevhatin û hevsengiya rasteqîne biparêze. Daxwaz ji civaka navdewletî, Neteweyên Yekgirtî dikîn, li çareserkirina kêşeyên Iraqê de piştevan û hevkar bin.

Her li vê bîranînê de dûpat dikîn ku Herêma Kurdistanê wekî herdem bi fakterê aramî û landika pêkvejiyan û lêborînî û hevdû qebûlkirina li navçeyê da dimîne. Li karkirin û hevkarî û hemahengiya li gel hevpeymanan û civaka navdewletî de berdewam dibe. Li ser bingeha biha û berjewendiyên hevbeş, peywendî û alîkarî û hevbeşiya li gel welatên navçeyê û cîhanê pêş dixe. Bi hemû şiyanek ve li gel cîhanê rûbirûyê teror û tundiyê dibîn.

Her li vê helekftê de daxwaz ji welatiyên delal dikim, li geşt û seyranê da hemû rêkarên xweparêzî û yasayên hatinûçûnê bi tevahî li ber çav bigrin û xwe û xwezaya xweşika Kurdistanê biparêzin. Xwedayê mezin Kurdistan, Kurdistaniyan biparêze. Cejna Newrozê li we hemûyan pîroz bê, hêvîdar im em hemû cejn û helkeftên paşerojê li keş û rewşeke baştir da pîroz bikîn.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

20.03.2021