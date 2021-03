Brîtaniya 120 hezar Pêşmerge û leşkerên Iraqê perwerde kirine

Navenda Nûçeyan (K24) – Brîtanya aşkere dike, heta niha wan zêdetir ji 120 hezar Pêşmerge û leşkerên Iraqî rahênan kirine.

Wezareta Berevaniyê ya Brîtanyayê di raporteke xwe de aşkere kir, ji destpêka şerê li dijî DAIŞê de, wan zêdetir ji 120 hezar Pêşmerge û leşkerên artêşa Iraqê rahênan kirine.

Di raportê de hatiye diyar kirin, Brîtanya wek endameke aktîv ya Hevpeymaniya Navdewletî, roleke mezin di peydakirina zanyariyên nehênî, çavdêrî û aramnckirina pêgehên DAIŞê li Iraq û Sûriyê de hebû.

ji alîyek din ve û girêdayî bi perwerde û rahînana hêzên artêşa Iraqê, NATO ragihandiye, erkê wan li Iraqê tenê rahênankirin û ne şerkirin e.

Sekreterê Giştî yê NATOyê Jens Stoltenberg berî destpêkirina kombûna wezîrên derve yên NATO, rola wê rêxistinê li Iraqê aşkere û got: "Li Iraqê heman rola ku li Afganistanê girtine dê bikin ku ew jî rahênan û perwerdekirina hêzên ewlehiyê yên wî welatî ye."

Her wiha got, ew dixwazin karîna hêzên Iraqê baştir bikin, da ku rê li pêşiya vegera DAIŞê li wî welatî were girtin.