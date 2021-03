Mesrûr Barzanî sersaxiyê li Hakimê Dubey dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî hevxemiya xwe ji bo koça dawiyê ya Wezîrê Darayî yê Îmarata Erebî, digihîne mala şahane ya wî welatî.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li hejmara xwe tora civakî “Twitter” nivîsî: “Ez bi nûçeya koça dawiyê ya Şêx Hemdan gelek xemgîn im.”

Serokwîrê Herêma Kurdistanê hevxemiya derbirî û ragihand, “Hevxemiya xwe ya kûr digihînim malbata şahane, hikûmet û xelkê Îmaratê. Roleke koçkirî ya mezin di xizmeta welatê xwe û berjewendiyên wî yên bilind de hebû.”

Wezîrê Darayî yê Îmaratê û bira û Cîgirê Hakimê Dubey Şêx hemdan Bin Raşid, di temenê 75 saliyê de koça dawiyê kiribû.

I’m deeply saddened by the news of Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum’s passing. My deepest sympathies to the Royal Family, the government and the people of the UAE. His legacy of dedication to serving his country will live on -mb.