Li bazara keresteyî ya Diyarbekirê kar kêm bûye

Diyarbekir (K24) – Bazara keresteyî ya Diyarbekirê jî ji vîrûsa Koronayê bandoreke neyînî dibîne. Kereftefiroşên bazarê dibêjin; ji ber qeyrana abûrî welatî mobîlyayên xwe nû nakin û şêniyan gundan jî wekî berê avahiyên nû çênakin, ji ber vê yekê karê wan kêm dibe û ew jî neçar dimînin ku xebatkarên xwe ji kar derxînin.

Ev der bazara keresteyî ya Diyarbekirê ye. Ji ber ku li vê bazarê stûnên avahiyan jî tên firotin welatî ji vê bazarê de 'Dîrekxane' jî dibêjin. Kereseteyê ku ji bajarên derdora Diyarbekirê û bajarên rojavayê Tirkiyeyê tên standin li vê bazarê tên teşedan û ji bo pêdiviya mobîlyafiroş û welatiyan tê amadekirin. Piraniya bikirên bazarê, şêniyên gundewaran û mobîlyaçêker in. Kerestefiroşên bazarê dibêjin; wan jî ji koronavîrûsê bandoreke neyînî dîtine û ji ber kêmbûna kar wan gelek xebatkarên xwe ji kar derxistine.

Ajorkarê wesayîta keresteyî Muhîtîn Ozdemîr got: "Piyase tine ye, roj bi roj xweziya bi duh. Nan nema ye. Mazot biha ye, lêçûn zêde ne. Kî bibêje kar heye, rast nabêje kar nema ye. Em bi zorî nanê zikê xwe peyda dikin."

Xwediya kargeha keresteyê Fuat Ayag dibêje: "Karê me sekiniye, her roj bûha dibe. Em ji mobîlyafiroşan re dibêjin vaye biha bilind bûye ew dibêjin we hêj duhî buha zêde kiribûn. Em jî dibêjin dema ku kargeh buhayan bilind bikin em jî ji neçarî bilind dikin. Ji ber rewşa xirab ya aboriyê welatî nikarin ji mobîlyayên xwe nû bikin."

Li bazara kerestefiroşan gelek kes bi spîkirina daran debara xwe dikin lê ew jî dibêjin; bi bihayeke gelekî erzan ango her darekê bi 25 kûrîşan spî dikin û tovilên daran jî ji bo ardûyê dibin malê. Gelek ji van daran ji bajarên wekî Mêrdîn û Êlih û bajarên din ên Bakur tên anîn. Kerestefiroş ji gazincan ji buhayên veguhestina daran dikin û dibêjin; ji ber lêçûnên zêde qezenca wan gelekê dadikeve. Xwediyê kargeha keresteyî Mehmet Çengîz got; ji ber lêçûnên zêde ew nikarin ji derveyê welêt keresteyî bînin.

Xwediyê kargeha keresteyî Mehmet Cevîz diyar kir: "Ji derve kereste nayê standin. Em diçin hêvî û ricayan ji gundiyan dikin da ku ji me re daran bibrin. Em bi balhilgirên piçûk ji navçeyên Diyarbekirê daran tînin vir û em ji Mêrdîn û Batmanê jî daran tînin û li vir kom dikin û hêdî hêdî difiroşin. Kar nema ye. Em keresteyî ji Sêwasê, Mereşê, Bayburtê û Meletî jî tînin. Tona wî bi 150 lîreyî em vediguhêzin vir. Nirxê mal kêm e, vaye di embarê de ye."

Kerestefiroş gazincan ji kêmbûna kar dikin û dibêjin; piraniya malê wan di embaran de ye û li benda bikiran e. Li gorî gotinên kerestefiroşan, ji ber bandora koronavîrûsê û daketina nirxê lîreyî Tirkiyeyê li beramberî dolarî Amerîkî lêçûnên peydakirina keresteyi zêde dibin û ew jî neçar dibin ku buhayan zêde bikin. Kerestefiroş li hêviya wan rojên xwe yên wekî berê geş in.