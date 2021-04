Mesrûr Barzanî: Herêma aram Kurdistan ji komkujiyeke din rizgar kir

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand; herêma aram û dijefirînê, Kurdistan ji komkujiyeke din rizgar kiriye.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Beriya 30 salan, biryara 688 a Encûmena Asayîşa Navdewletî, bûye sedema damezirandina herêma aram û dijefirînê, ku Kurdistan ji komkujiyeke din rizgar kir.”

30 years ago, the UNSC Resolution 688 led to the no-fly zone and safe haven initiative that saved Kurdistan from further genocide. pic.twitter.com/uP2er6V4Tt