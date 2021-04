Kompanyayeke Diyarbekirê yekem car ji zêr boyaxa poran çêdike

Diyarbekir (K24) – Li cîhanê yekem mînaka boyaxa poran ku bi têkilkirina zêrên eyar 24 hatiye formulekirin, ji aliyê kompanyeke Diyarbekirê ve ji bo bazaran tê veguhastin. Yekem berhemên ku bi zêr hatine amadekirin yên ji bo îxrac kriinê jî, bi merasîmeke ku Parêzgarê Diyarbekirê, medya û karsazên bajêr beşdar bûn bi rêketin.

Xwedîyê kompanyayê Mehmet Cansiz, da zanîn ku ew ji sala 2003'an ve, ji bo ku bibin marqayeke mezin her tim, proje û xebatên li xwe zêde kirinê dane berxwe û niha marqaya wan ya boyaxa poran, xwedî piaseyeke berfire ye, lê bi vê berhema xwe ya nû, êdî hilberînke mînaq û yekane jî dane dest pê kirin.

Mehmet Cansiz ji K24ê re got: "Em wek konpanyaya boyaxa poran, ji sala 2023'an ve, xwe ast bi ast, gav bi gav mezin dikin ku em îro hatine vê astê. Me xwest bi berehemekî ku bi elementê herî bi nirx ku her serdem nirxê xwe parastiye û zêde kirîye elementê zêr, ji bo porên jinan ku jin jî girîngtirîn giyanin li Cîhanê diyarî bikin. Em li vê derê rojane 250 hezar berhem hildiberînin. "

Parêzgarê Diyarbekirê Munîr Karaloglû jî, ragihand ku pişesazî û hilberîn, pêk ve jî serfetên kar li Diyarbekirê zêde dibin û ew jî bi piştgriya Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayîp Erdoganî, bi kêfxweşî piştgiriya projeyên bi vî rengî dikin.

Rêvebira Ar-Ge ya (Lêkolîn û Pêşdebirinê) Kompnayê Mîne Mustafaoglû jî 9 sal e ku li vê companyayê kar dike û tîne ziman ku dema behsa bi têkilkirina zêr çêkirina boyaxê hatiye kirin ew gelk kelecanî buye û piştî lêkolînan li kabaratuarên xwe kirine û encamên baş û tendurist bi dest xistine, dest bi hilberîna vî berhema kirine.

Mîne Mustafaoglû dibêje: "Ez 9 sal in ku li vê saziyê me û jixwe me ji bo başkirin û bipêşxistina kar û berheman xebat û hewlan dida. Lê dema ku behsa bi zêr çêkirina berheman hat kirin, bi rastî kelecanî bûm û êdî em berhemên ku bi zêr çê dikin ji bo bazara Tirkiye û 30 welatên din vediguhêzin."

Di merasîma danasîna boyaxa poran ku bi zêrê 24 eyar tê çêkirin de bal hat kişandin ku Diyarbekirê, di warê ramedan û pişesazyê de, her diçe pêşdetir diçe û dê xebatên ji bo ku ev pêşketin berdewambin jî bidomin.