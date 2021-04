Li Diyarbekirê pêşangeha cotkarî û ajalvaniyê

Diyarbekir (K24) - Pêşangeha Cotkarî û Ajalvanî ku li Diyarbekirê ji aliyê Navenda Pêşangehan ya Mezopotamyayê ve hat li dar xistin, piştî 5 roj vekirîbû û nêzîkî 120 hezar kes serdan kir, bi dawî hat. Li gor pêşangehên berê, hem hêjmara kompanya, hem jî hêjmara kesên serdan kirin zêde bin jî, ji ber qeyrana aborî, gazinc hebin jî, hem welatiyan û rêvebirên kompanyaya lidarxistin û sûdbexşiya pêşangehê jî girîng nirxandin.

Piştî pêşangehên sala 2019’an yekemîn pêşangeha li Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê, li Diyarbekirê di navbera 30’ê Adarê û 3’ê Nîsanê de hat li dar xistin. Pêşangeh li gel bergiriyên pandemiyê û rewşa ne baş ya aboriya piyaseyê birêve çû. Beşdarên pêşangehê jî anîn ziman ku ew li darxistina pêşangehê erênî û girîng dibînin, lê bandorên tunebûna hêza aborî ya welatiyan jî hîs dikin.

Bariş Gosterîş şitilê baxçe û daran difiroşe, Mihemed Elî Turan jî têlên sênckirina zeviyan. Herdû beşdarên pêşangehê û gelek beşdarên ku behsa rewşa pêşnagehê kirin; ragihandin ku piştî 2 salan li dar xistina pêşangehê baş e, lê kirîn û firotina li pêşangehê wek salên borî nîne.

Hilberînkar û firoşkarê şitilan Bariş Gosteriş ji K24ê re diyar kir: “Şitil tê firotin lê wek salên borî nîne. Hêj hewa jî sar e û germahî baş nehatiye, loma welatî jî zêde nastînin. Dîsa firotin heye, wek bere nîne. Em qet nefiroşin jî sûda pêşangehê ji bo me gelek e, ji ber ku derfet e em xwe bidin danasîn.”

Firoşkarê têlên sênckirina baxçeyan Mihemed Elî Turan jî diyar kir: “Ez 10 sal e vî kara dikim, lê 2 salên dawî rewşa me perîşanî ye. Mal nayên firotin, ji ber ku fiyet zêde dibin jî, welatî nikarin baxçeyên xwe sênc bikin. 2 sal bû pêşangeh çê nedibûn û niha ji lidarxistina pêşangehê em kêfxweş in. Me jî bi standa xwe lê cî girt, lê eleqeya me çaverê dikir, nebû. Dîsa jî şikir.”

Di yekem pêşangeha 2021’an de welatî jî ji bo pêwistiyên xwe li Pêşangehê serdan kirin.

Botan Karadenîz jî cotkar e û wî jî gazincên xwe wek gişt cotkarên ku ji bo makîne û berheman bikirin hatibûn pêşangehê wiha bilêv kir: “Fiyet pir zêde ne û qeyran heye. Mirov nikare tu tiştekî bistîne. Mesela pêdiviya me bi motorekî heye, lê fiyetên wan pir giran in. Em her sal krêdiyan dikşînin û bi krêdiya krêdiyên xwe digirin. Cotkar hilberîn dikin, lê kara wan çê nabe. Ji ber ku lêçûn gelek giran û zêde ne. Loma jî em daxwaz dikin ku dest biavêjin cotkaran da ku hecîz neyên ser malên cotkaran û motorên wan neyên hecîz kirin.”

Yekemîn pêşangeha 2021’an li Diyarbekirê xilasbû, lê ger ku guherîn çê nebe, dê 10 pêşangehên din jî di nav sala 2021’an de li Diyarbekirê bên li dar xistin.