Mesrûr Barzanî pêşkêşkirina alîkariyên zêdetir bo sektora tendirustiyê ragihand

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di Roja Cîhanî ya Tendirustiyê de piştgiriya xwe ji bo sektora tendirustiyê û karmendên vê sektorê car din anî ziman.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Di roja cîhanî ya tendirustiyê de, em spasiya bijîşk û karmendên tendirustiyê dikin û ji bo bicihanîna erk û karên wan ên rojane em piştevaniya wan dikin.”

Mesrûr Barzanî eşkere kir: “Em ê alîkariyên zêdetir weke handana tîmên rûbirûbûnê xerc bikin, em hêvî dikin ku welatiyên me bêhtir pabendî rênimayên xwepêraziyê bibin.”

