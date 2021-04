Ji Serokwezîr Mesrûr Barzanî bo xelk û hikûmeta Brîtanyayê peyama sersaxiyê

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji ber koça dawî ya Şazade Philip peyameke sersaxiyê arasteyî xelk û hikûmeta Brîtanyayê kir.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê li ser koça dawî ya Şazade Philip diyar kir: “Ji ber koça dawî ya Şazade Philip, Dukê Edinburgê, ya piştî gelek xizmetan, ez sersaxî didim xwedî rûmet Şajin Elizabeth, hikûmet û xelkê Brîtanyayê. Ez hevxemê malbata şahaneyê me di vê dema dijwar de.”

Îro Şazade Philip, Dukê Edinburgê û hevjînê Şajin Elizabetha Duyem, koça dawî kir.

My deepest condolences to Her Majesty The Queen and the British government and people on the passing of Prince Philip, Duke of Edinburgh after a lifetime of service. My thoughts are with the whole Royal Family in this difficult time —mb.