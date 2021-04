Hevpeymaniya Navdewletî: Pêgehên DAIŞê li çiyayê Hemrînê hatin bombebarankirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Hevpeymaniya Navdewletî ya li dijî DAIŞê ragihand, li herêma çiyayê Hemrînê şikeftin û cihên veşartinê yên DAIŞê hatin bombebarankirin û di encamê de çend çekdarên DAIŞ'ê hatine kuştin.

Berdevkê Hevpeymaniya Navdewletî Wayne Maroto di twîteke xwe de nivîsand: "Firokeyên şer ên hêzên asmanî yên Iraqê bi hevkariya ajansên îstîxbaratê li herêma çiyayê Hemrînê operasyoneke serkeftî pêk anîn."

Got jî: "Firokeyên F-16 a Hêza Asmanî ya Iraqê hin cihên veşartinê yên DAIŞ'ê rûxandin û çend çekdarên DAIŞ'ê jî kuştin."

Recently, the Iraqi Air Force & Intelligence services worked closely together for a successful mission to #DefeatDaesh in the difficult-to-reach Hamrin mountain terrain in Diyala. Iraqi F-16 jets blasted a Daesh hideout & killed a number of terrorists inside. #StrongIraq