“Divê em di meha Remezanê de jî bi rêkarên tendirustiyê tevbigerin”

Diyarbekir (K24) - Rojiya meha Remezanê, di bin bandorên pandemiyê de destpê dike. Vê meha ku ji bo alema Îslamê wek meha xêr û bereketê tê dîtin, îsal dê bi rênimayên nexweşîna pandemiyê re li Bakurê Kurdistanê derbas bibe. Alim û oldarên misilman balê dikşînin ku di vê mehê de, kitêba pîroz Qur’an hatiye û her misilman dikare xêrên xwe zêde bike û ji gunehên xwe tobe bikin.

Ji bo alema Îslamê meha pîroz û pîroziyan, meha rojiya Remezanê dest pê dike. Lê ji ber pandemiyê îsal jî dê welatî rojî bigirin, lê ji îbadet û çalakiyên girseyî dûr bisekinin. Bawermend jî tînin ziman ku ev rewş bi me pê xweş nîn e, lê ji bo tenduristiyê jî dê hevkariya rênimayan bikin.

Rêvebirê Sendîqaya Diyanetê, Diyanet-Sen a Diyarbekirê Omer Evsen, bal kişand ku di meha Remezanê de parvekirina sifreyan û îbadetên girseyî yên wek terawîhan girîng in, lê ji bo ku mirov bi tendurist îbadet bikin jî divê tendurist bimînin, loma jî divê welatî, weka Remezana sala borî îsal jî ji wan çalakiyên girseyî dûr bisekinin û xwe biparêzin.

Omer Evsen ji K24ê re diyar kir: “Beriya rojiyê her kes malên xwe amade û tije dikin, dûv re dilên xwe bi pakiyan tije dikin, pişt re jî dest bi Remezanê dikin. Ev 2 sal e jî ji ber nexweşîna pandemiyê, em pir mehzûn bûne. Ji ber ku em nikarin biçin mizgeftan û nimêja terewîhan pêkve bikin û nikarin bi mêvanan re sifreyan amade û parve bikin, ji bo me giran tê. Lê ji ber ku em nabin sedema belavbûna nexweşînê jî şanaz in. Înşallah dê ev nexweşîn ji navbera me rabe û emê dîsa sifreyên xwe yên bi bereket parve bikin.”

Welatiyên ku roja beriya rojiyê li Mizgefta Mezin a Diyarbekirê nimej dikirin jî, di rewşa pandemiyê de, paşîva destpêkê û boçûnên xwe wiha parve kirin.

Mela Omer Kurt dibêje: “Meha Remezanê di jiyana me de, meha ku Qur’ana pîroz hatiye ye û meha xêr û berekata ye. Loma jî divê misilman vê mehê ji bo axireta xwe têr diayan bikin û xêrên xwe zêde bikin derfetekî ye. Divê li gor kelam û daxwazên Xwedayê xwe têra xwe qenciyan bikin û diayan bikin ku gunehên me bên bexşandin.”

Abdullah Bulut destnîşan dike: “Di vê rewşa pandemiyê de, her kes terewihan li malên xwe bikin dê baştir be, lê yên ku îla bixwazin li mizgeftan bikin jî divê mesafeya xwe biparêzin. Me ji bo axireta xwe bes tişt nekirine û divê ji niha pêve, xêrên ku me kirine jî berdewam bikin.”

Endezyarê çandiniyê Mesûd Bozan dibêje: “Di ayetan de jî Xweda dibêje ku heger pandemî hebe, divê mirov agahdar tevbigerin. Loma jî divê mirov di paşîvan de jî, di îbadeta xwe de jî tenduristiyê bifikire da ku bi tendurist îbadeta xwe bike.”

Wek sala 2020an di sala 2021ê de jî Rêvebiriya Diyanetê ya Tirkiyeyê ragihandiye ku li mizgeftan terawîhê bi girseyî û xwarin û çalakiyên girseyî qedexe ne.