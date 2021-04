Mesrûr Barzanî: Em pêşwaziya helwesta hevpeymanên xwe dikin

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî li şermezarkirina êrîşa ser Hewlêrê ya ji aliyê hevbeşên Herêma Kurdistanê kir.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Em pêşwazî li şermezarkirina eşkere û pêkrayî ya dost û hevbeşên Iraq û Herêma Kurdistanê a derbarê êrîşa van demên dawî ya ser Hewlêrê de dikin.”

Mesrûr Barzanî herwiha diyar kir: “Armanca me ya hevbeş heye ku îstiqrar û ewlehiya hemû xelkê Iraqê û serkeftina li hember DAIŞê ye.”

Ev daxuyaniya Serokwezîr Mesrûr Barzanî piştî wê yekê hat ku Amerîka, Brîtanya, Fransa, Almanya û Îtalya pêkve ragihandineke hevbeş derbarê êrîşa ser Hewlêrê de belav kirin û êrîş bi tundî şermezar kirin.

I welcome this clear, unanimous condemnation by friends and partners of Iraq and the Kurdistan Region of the recent attack on Erbil.



We have a common goal: stability and security for all the Iraqi peoples and victory in the war on ISIS.