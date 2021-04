Qamişlo.. Piştî agirbestê careke din şer dest pê kir

Navenda Nûçeyan (K24) - Peyamêrê K24ê da zanîn, berî bîstekê careke din li Qamişlo şer di navbera hêzên Asayişê û hêzên Berevaniya Niştimanî ya ser bi rêjîma Sûriyê ve dest pê kir.

Hêzên Ewlekariya Hundirîn (Asayiş) û polîsên leşkerî yên Rûsyayê li şûna hêzên Berevaniya Niştimanî, agirbest ragihandibû û ew agirbest heta dema nîvro bû.

Peyamnêrê me diyar kir, li gor xalake agirbestê her hêzek li kû be, dê xala xwe li wir deyne, lê dema hêzên Asayişê xala xwe li taxa Tey datanîn, endamên berevaniya Niştimanî êrîşî wan kirin û endamekî Asayişê birîndar bû û careke din şer dest pê kir.

Zanyarî tên..