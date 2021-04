Serokwezîr: Divê em hemû li hember qeyrana guherîna keş û hewayê bixebitin

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî derbarê Roja Dinyayê de peyamek belav kir û ragihand ku divê em hemû bi hev re li hember qeyrana guherîna keş û hewayê bixebitin.

Îro 22ê Nîsanê, Roja Dinyayê ye û di vê rojê de welatên cîhanê bi çalakiyên cûr bi cûr pêşwazî li vê rojê dikin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi boneya Roja Dinyayê, li ser hesabê xwe yê Twitterê vîdyoyek derbarê jîngehpariya Kurdistanê belav kir û ragihand: “Ez bi vî karê Rojîn û hevalên wê ku ji bo jîngeha xwe dikin, serbilind im. Divê em hemû bi hev re li hember qeyrana guherîna keş û hewayê bixebitin.”

I’m proud of the work Rojin and her friends do to keep their city clean. We must all act together to tackle the accelerating climate crisis. #EarthDay pic.twitter.com/NgkSdksFkN