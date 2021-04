Roja ewil a doza bûyerên Kobanî bi alozî derbas bû

Enqere (K24) - Yekemîn rûniştina Doza Kobanî li Dadgeha Cezayê Giran a Enqerê birêve çû. Di roja ewil a dozê de, ji ber ku destûr ji bo hejmarek zêde parêzeran nehat dayîn ku derbasî nav eywana dadgehê bibin, alozî û nîqaş çêbû.

Ji ber ku dadgeh mafê axaftinê neda Selahattin Demîrtaş û daxwaza redî hakim red kirin, parêzeran di dema dozname dihatin xwendin bi çepikan rewşê protesto kirin. Doz wê sibê berdewam bike. Li gorî hiqûqnasan, ji roja ewil a dozê diyar bû ku wê proseya darizandinê bi awayekî derhiqûqî berdewam bike. Her wiha parlamenterên HDPê ji bo K24ê dan zanîn, ev doz ji bo tesfiyekirina siyaseta Kurdan û HDPê ye.

Yekemîn rûniştina Doza Kobanî ku 28 jê girtî 108 kes tên darizandin, di 26ê Nîsanê de li Dadgeha Cezayê Giran a Enqerê li Kampusa Girtîgeha Sîncanê bi alozî û gengeşeyan dest pê kir. Di roja ewil a dozê de, destûr bo 100 parêzeran nehat dayîn ku derbasî nav eywana dadgehê bibin. Li ser vê yekê hemû parêzerên dozê dadgehê protesto kirin û ji eywana dadgehê derketin.

Piştî nîvro her çiqas bo hemû parêzeran destûr hatibe dayîn jî, dîsa di navbera şandeya dadgeh û parêzeran da alozî çêbûn. Lewra daxwaza parêzer û Selahattin Demîrtaş ya ‘reddî hakîm’ û daxwaza bo axaftina siyasetmedarên HDPyî ji aliyê dadgehê ve hat redkirin. Piştî ku dozname hat xwendin, parêzer car din bi çepikan helwesta dadgehê protesto kirin û salonê terikandin.

Li gorî parêzerê dozê û Hevserokê Komeleya Mafên Mirovan ÎHDê Ozturk Turkdogan, bi kiryar û biryarên der hiqûqî ya dadgehê ji roja ewil a dozê diyar bû ku wê proseya darizandinê bi awayekî derhiqûqî berdewam bike.

Ozturk Turkdogan ji K24ê re diyar kir: “Dema em ketin eywana dadgehê me dît ku li dewsa parêzeran cendirme û polîs hatine cîbicihkirin. Me cara ewil tiştekî wiha dît. Helwesta dadgehê bi me dide nîşan dan ku wê niyeta wan xirab e û wê darizandin der hiqûqî birêve biçe. Ji serî ve bawerî bi dadgehê nema. Wisa xuya ye wê dozekê evqasî girîng û berfireh bi lez û bez encam bidin.”

Parlamenterê HDPê yê Diyarbekirê Îmam Taşçier, ji bo K24ê dide zanîn, ev dozekê siyasî ye û desthilat dixwaze bi vê dozê siyaseta demokratîk a Kurdan û siyaseta HDPê lawaz bike û siyaseta legal dûr bixe.

Di doza Kobaniyê de, ku ji ber bûyer û protestoyên 6 û 8ê Cotmeha 2014an da li dijî 108 siyasetmedarên HDPê hatiye vekirin de, 1200 parêzer wê parastinê bikin. Her wiha hejmarek serok û nûnerên saziyên sivîl û demokratîk, şandeyek ji delegasyona Yekîtiya Ewropayê û ji 13 welatan şandeyekê 16 kesî, li gel çend parlamenterên CHP û rêveberên HDPê dozê dişopînin.