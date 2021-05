Serok Barzanî ligel Serokê Encûmena Nûneran a Iraqê civiya

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Mesûd Barzanî îro 3.5.2021ê ligel Serokê Encûmena Nûneran a Iraqê Mihemed Helbûsî civiya û pêşhatên dawiyê yên Iraq, Herêma Kurdistanê û hilbijartinên pêşwext ên Iraqê guftûgo kirin.

Malpera Serok Barzanî jî derbarê civînê de ragihand ku di hevdîtinê de Serokê Encûmena Nûnerên Iraqê pirse û sersaxiyên xwe bi Serok Barzanî gihand ji bo giyanê pak ê wan Pêşmergeyên ku çend rojên derbasbûyî ji ber êrîşa DAIŞê şehîd bûn, herwiha êrîşên li ser Herêma Kurdistan û Hewlêrê şermezar kir û ragihand ku aramiya Hewlêr û Herêma Kurdistanê ji bo aramiya navçeyê û Iraqê girînge.

Her di vê civînê de rewşa siyasî ya Iraqê û gefên li ber aramiya Iraqê û hilbijartinên paşerojê hate nirxandin.

Di beşeke din a vê hevdîtinê de tekezî li ser hemahengî û karê hevbeş ya aliyan ya ji bo parastina aramiya siyasî kirin.

Hêjayî gotinê ye ku di vê hevdîtinê de Fazil Mîranî Sekreterê Mekteba Siyasî û Hoşyar Zêbarî û Mehmud Mihemed Endamên Mekteba Siyasî û Xesro Goran Endamê Encûmena Serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistanê amade bûn.

Productive meeting today at the Barzani HQ with the Speaker of the Council of Representatives, @AlHaLboosii where we discussed the latest developments in Iraq and the Kurdistan Region, including the upcoming elections. pic.twitter.com/Vs1buhRcOY