Li Bakur ji ber hişkesaliyê zeviyên cotkaran ziwa dibin

Diyarbekir (K24) - Îsal li Bakurê Kurdistanê di zivistan û biharê de berf û baran kêm bû. Li Diyarbekirê jî ji ber hişkesaliyê zeviyên cotkaran ziwa dibin. Rêveberên jûrên cotkaran dibêjin; %80yê çandiniya îsal pûç dibe. Cotkar dixwazin ku îsal hişkesalî wekî afata siruştî were ragihandin û dewlet piştgiriya wan bike.

Li seranserê bajarên Bakur îsal baran kêm bariya. Daneyên saziyên hewanasiyê nîşan dide ku li gorî 2020an di 2021an de baran %40 kêmtir bariya. Zeviyên cotkaran ku di cotmeh û mijdarê de hatibûn çandin, di nîsan û gulanê de ji bêaviyê pûç dibe. Cotkarên Diyarbekirê serî li jûrên cotkariyê didin û ji dewletê daxwaza alîkariyê dikin.

Serokê Jûra Cotkariyê ya Sûr a Diyarbekirê Mehmet Demîr got; li Sûrê milyonek û 200 hezar donim zeviyên cotkariyê hene û ji van tenê 200 hezar donim avî ne û zeviyên bejî ziwa dibin.

Mehmet Demîr ji K24ê re diyar kir: “Heger vê hefteyê jî baran nebare ji xwe tiştek nabîme, sedî sed diçe, hişk dibe. Em ji dewletê destekê dixwazin, bila dewlet piştgiriya cotkarên me bike. Di vê bihayiyê de deynên cotkaran yên krediyan yên banqeyan hene, deynên wan yên koperatîfan hene. Divê dewlet destekê bide da ku cotkar ji bo saleke din hazirî bikin an ne mimkûn de cotkar biçin nav zeviyan û zeviyên xwe bajon.”

Li Diyarbekirê bi giştî cotkariya genim, ceh, nîsk, pembû û garis tê kirin. %30ê nîskên Tirkiye û Bakur li Diyarbekirê tên berhemanîn. Li gorî gotinên cotkaran; halêhazir %80yê cotkariya îsal têk çûye û heger heta 10ê Gulanê baran nebare dê hemû zeviyên bejî hişk bibin. Ji ber kêmbûna baranê ava bendavan jî kêm e. Cotkar dixwazin ku cûyên avê werin zêdekirin û bi ava bendavan zêdetir zevî werin avdan. Remzî Demîrel jî cotkar e û bi ava bendavê zeviyên xwe av dide. Demîrel jî dibêje; ew avê ji dewletê dikirin lê dewletê av dereng da wan û ji ber ku zeviyên ziwa zêde avê vedixwin, barê wan girantir dibe.

Cotkar Remzî Demîrel destnîşan kir: “Em dibêjin av dereng ma, xweziya ev nava niha berdidin ji beriya 20 rojan di dema xwe de bihata berdan. Cihê ku bejî be bi rastî jî zehmet e, ji %80yê cotkariya Diyarbekirê talan bû. Cotkar gelek mexdûr bûn, ji xwe gibre li me zêde bû, mazot li me zêde bû. Ji bo careke ê dominekê ku em av bidin dewlet ji me 140 lîre dixwaze, ev jî tofana li ser tofanê ne.”

Ne tenê li herêma Diyarbekirê lê li Riha, Mêrdîn, Meletî, Elezîz, Êlih, Şirnex û Sêrtê jî hişkesalî heye. Ji Wezareta Cotkarî û Ajaldariyê ya Tirkiyeyê rayedar, ji bo çavdêriya hişkesaliyê serdana bajarên Bakur dikin. Li gorî raporên ku werin amadekirin dê dewlet alîkariya cotkaran bike. Cotkar dixwazin; deynên wan yên banqeyan bêfaîz werin paşxistin, bi piştgiriya pereyî lêçûnên wan werin dabînkirin, piştgiriya elektrîk û sotemeniyê bide cotkarên ku cotkariya avî dikin.