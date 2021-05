Nexweşxaneya Pêşmerge ya Hewlêrê rojan 60 nexweşan derman dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Nexweşxaneya Pêşmerge ya Hewlêrê dest bi dermankirina Pêşmergeyên nexweş dike û rojane 60 Pêşmerge dikarin li nexweşxaneyê bêne dermankirin.

Nexweşxaneya Pêşmerge ji aliyê Almanyayê ve hatiye dirustkirin û ji roja 24.2.2019an ve radestî Wezareta Pêşmerge bûye, di dema dawî de bi awayekî ne fermî ji bo dermankirina nexweşên Koronayê bi kar dihat û ji 1.3.2021ê ve jî bi fermî hatiye vekirin.

Rêveberê Nexweşxaneya Pêşmerge li Hewlêrê Dr. Dana Ehmed ji K24ê re got: “Li nexweşxaneyê 8 beşên taqîgeh, sonar, dermanxane, her wiha 8 pisporên wekî damar, pişt, bijîşkên çerm, bijîşkên hundirîn, bijîşkên giştî hene.”

Got jî: “Niha tenê Pêşmerge li vê nexweşxaneyê tên dermankirin, lê em plan dikin ku di pêşerojê de malbatên Pêşmergeyan derman bikin.”

Rêveberê Nexweşxaneya Pêşmerge ya Hewlêrê got: "Di qonaxa yekem de rojane 40 heta 60 Pêşmerge bê beramber tên dermankirin.”

Diyar kir, her Pêşmergeyek dikare li nexweşxaneyê were dermankirin û cudahî nîne ku eger xelkê Hewlêrê be yan ji parêzgeheke din be.

Dr. Dana got: "Di destpêkê de karê nexweşxaneya Pêşmergeyan ji demjimêr 8:30 heta 16:30 bû, lê piştî cejna dê 24 demjimêran be. Di nava çend mehên pêş de jî dê neştergerî li nexweşxaneya bên kirin."

Destnîşan kir jî, “Hikûmeta Almanyayê weke projeyeke girîng li nexweşxaneyê dinêre û bi berdewamî alîkariya me dike û bi hevkariya Wezareta Pêşmerge, çavdêriya nexweşxaneyê dikin, da ku tevahiya pêdawîstîyan dabîn bikin.”