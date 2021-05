Nêçîrvan Barzanî: Em ji ber tundûtûjiya di navbera Filestînê û Îsraîlê de dilgiran in

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand, “Em hest bi dilgiraniyê dikin li ser tundûtûjiya vê dawîyê ya di navbera Filestîn û Îsraîlê de derketiye ku welatî û bi taybet zarok tên armanckirin.”

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li hejmara xwe tora civakî “Twitter” nivîsî: “Em dilgiran in ku cihên pîroz tên armanckirin û daxwaza çareseriya aştiyane dikin, di heman demê de jî daxwazkar im hemû alî xwe bigirin.”

Herwiha destnîşan kir, “Ji dema tundûtûjiya vê dawiyê ya di navbera Filestîn û Îsraîlê de derketiye, em hest bi dilgiraniyê dikin ku bûye sedema qurbaniyan ku welatî û bi taybet zarok hatine armanckirin.”

We are very concerned about the recent violence between Israelis and Palestinians that claimed the lives of civilians, including children, and targeted holy sites. We call for restraint and a peaceful solution for the current unrest.