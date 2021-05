Serok Barzanî: Leyla Qasim sembola azadîxwazî û fedekariya keça kurd e

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Barzanî îro 12ê Gulanê di 47 saliya bidarvekirina Leyla Qasim de peyamek li hejmara xwe ya tora civakî “Twitter” peyamek belav kir.

Serok Barzanê di peyama xwe de got: “Leyla Qasim sembola azadîxwazî û fedekariya keça kurd e. Ew ji bo gelê xwe de mirina bi serbilindî hilbijart, lê amade nebû jiyana bindestiyê qebûl bike û dest ji bîr û baweriyên xwe berde û xwe neçemand.”

Herwiha Serok Barzanî dibêje: “Di 47 saliya bidarvekirina Leyla Qasim û hevalên wê ji aliyê rêjîma berê ya Iraqê de, bi hezaran silav li giyanê pak ê şehîd Leyla û hemû şehîdên riya azadiyê.”

Today marks the 47th anniversary of the execution of Leyla Qasim, a symbol of resilience for all Kurdish women. Ms. Qasim, for the pursuit of her nation, chose death over bowing down to the oppressor. May peace be upon the soul of Ms. Qasim and all the martyrs of liberty. pic.twitter.com/EL0rUpOHR6