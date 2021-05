Dema vegera Pêşmerge bo navçeyên Kurdistanî aşkere bû

Navenda Nûçeyan (K24) – Nûnerê Wezaretên Navxwe û Pêşmerge yê Herêma Kurdistanê di Fermandariya Operasyonan a Iraqê de Lîwa Ebdulxaliq Telhet derbarê daxwaza Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî ya hevahengiya di navbera Hewlêr û Bexdayê de ji bo dagirtina valahiya ewlehiyê yên navçeyên Kurdistanî yên li derveyî îdareya Herêma Kurdistanê ragihand, ji bo wê mebestê, çendîn civîn hatibûn kirin, lê mixabin tiştek nehatiye cibicîkirin, heta dema ku Hikûmeta Federel û hêzên çekar ên Iraqê gihîştin wê rastiyê ku bêyî Pêşmerge nikarin li wan navçeyan xwe biparêzin.

Lîwa Ebdulxaliq Telhet ji K24ê re ragihand, piştî çûna şandeke Herêma Kurdistanê bo Bexdayê û bi Mistefa Kazimî re civiya, çend biryar hatin dayîn, ji bo cibicîkirina wan biryaran jî, şandeke ewlekariya leşkerî ya Iraqê serdana Serok Barzanî kir û biyar hat dayîn ku piştî cejnê ew biryar bêne cibicîkirin.

Derbarê pirsa ma hêzên Pêşmerge dê vegerin wan navçeyan yan tenê dê operasyonên hevbeş encam didin? Lîwa Ebdulxaliq Telet got: “Çend biryar di wê derbarê de hatin dayîn, piştî ku ew gihiştina wê baweriyê ku Serok Barzanî biryar daye ku komîteyên hevbeş dest bi kar bikin û biryar hat dayîn ku her çar komîte li navendên Xaneqîn, Kerkûk, Mexmûr, Giwêr û Sihêlan werin avakirin û pêngava piştre jî ew e ku du lîwayên hevbeş di navbera hêzên Pêşmerge û artêşa Iraqê de werin avakirin ji bo bi hev re wan deveran valahiya ewlekariyê lê heye dagirin.”

Herwiha tekezî li ser vê yekê jî kir, “Di piraniya hevdîtinan de behsa wê yekê dihat kirin ku eger hêzên Pêşmerge û biryarên serkirdatiya kurdî nebûya, hêzên Îraqî bi tenê nikarîbûn tevahiya deverên ku berê DAIŞê dagîr kiribû rizgar bikirana di nav wan de Mûsil û hin deverên Mexmûr û Giwêr jî, Ji ber vê yekê niha ew gihîştine wê baweriyê ku eger bi hevbeşî ligel hêzên Pêşmerge li wan deveran wan devran neparêzin, û Pêşmerge vegerin wan deveran, ew nikarin bi tenê wan deveran kontrol bikin ji ber vê yekê dema şanda Îraqê vegeriya Bexda bi biryarên Serok Barzanî razî bû.”

Her wiha got: “Pêkanîna van her du lîwayên hevbeş di navbera Pêşmerge û artêşa Iraqê de qonaxa yekem a vê hevkariyê ye û ev yek ji bo Herêma Kurdistanê û Iraqê biryareke girîng e.”

Derbarê helwesta Heşda Şeibî de got: “Piştî ku çend caran çekdarên Heşda Şeibî bûn armanca çêrîşên DAIŞê û gelek çekdar ji wan hatine kuştin û birîndarkirin, ew jî gihîştine wê baweriyê ku bê Pêşmerge dê nikaribin rûbirûyî çekdarên DAIŞ'ê bibin û dê nikaribin wan deveran kontrol bikin, ji ber wê jî Heşda Şeibî nermî nîşan daye.”

Lîwa Ebdulxaliq Telhet tekez kir jî, vegera hêzên Pêşmerge ji bo wan deveran, tê wateya parastina hêzên ewlekarî yên Îraqê ji gefên DAIŞê ye, ji ber vê yekê eger bi wan nexweş be jî, ew neçar in bi hevbeşî li gel hêzên Pêşmerge wan deveran kontrol bikin.