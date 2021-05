Mezlûm Ebdî: Divê Rêveberiya Xweser di dayîna biryaran de zelal be

Navenda Nûçeyan (K24) – Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî ragihand, divê Rêveberiya Xweser di dayîn û gotûbêjkirina biryaran de zelal be.

Fermandarê Giştî yê HSDê Mezlûm Ebdî îro 20.05.2021ê derbarê nerazîbûna xelkê ji biryara 119an a bililndkirina nirxê sotemeniyê û hilweşandina wê biryarê ji aliyê Rêveberiya Xweser ve, li ser hesabê xwe yê Twitterê got: "Têkiliya avaker a di çend rojên dawî de ya me di navbera Rêveberiya Xweser û gel de dîtiye, tekez dike ku em li ser riya rast in ji bo avakirina pêşerojeke baştir.”

Herwiha Ebdî got: “Em tê digihin ku Rêveberî hewl dide giraniyê bide hin xizmetên lezgîn ên mîna lektirîk, av, perwerde û tenduristiyê, lê pêwîst e di mijara dayîn û gotûbêjkirina biryaran de zelal be."

Mezlûm Ebdî di beşeke din a daxuyaniya xwe derbarê xwepêşandanên li dijî biryara 119 derketine de destnîşan kir: “Em ji gelê xwe hişyariyê dixwazin, ji ber ku hin şaneyên awarte hene hewl didin li bawerî û aramiya navçeyê bidin.”

Rêveberiya Xweser roja 17ê Gulanê bi biryara 119ê nirxê sotemeniyê bi bilind kir, vê yekê jî karvedanên nerazîbûnê yên xelkê li dû xwe anî û welatî li Qamişlo û hin gund û bajarokên din derketin xwepêşandanan û nerazîbûna xwe li dijî wê biryarê nîşan dan.

Di encama nerazîbûn û xwepêşandanan de, Rêveberiya Xweser duhî di duxuyaniyekê de, biryara 119 hilweşand û nirxê sotemeniyê wek berê kir.