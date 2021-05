Tara Mamedova: Min tim xwest hunera xwe bi Kurdî bikim

Stenbol (K24) – Hunermenda Kurd Tara Mamedova dibêje, ji bo ku Kurd karibin li dinyayê dengê xwe bilind bikin, divê li zimanê xwe xwedî derkevin û bêhtir bikevin nava hunerê. Bi rêya hunerê dikarin bi dinyayê re pêywendiyê deynin.

Tara Mamedova, ew bi dengbêjên Kurd, klasikên Rûsan û caza Fransiyan mezin dibe. Awaza berî û azadiya welat ya ku 130 sal berê ji Wan û Agirî dikeve rê û diçe Ermenîstanê bi zora zilma Stalîn ji nişka ve xwe li Kok Yanga bajarê Kirgizîstanê dibîne. Penaberiya Hunermenda Kurd Tara Mamedova, ji sala 1983an ve hîn dema di zikê dayika xwe de ye dest pê dike û ev penaberî heta roja jî didome. Di serboriya stranên wê de rêwîtiyên sar hene ên li ser pişta wê trêna sirgûnê, wek wan siwarên bêniştiman.

Hunermenda Kurd Tara Mamedova ji K24ê re got: “Ez bi dengbêjiya Kurdan, bi klasîkên Rûsan û bi caza Fransiyan mezin bûm. Lê ez vê wek dezavantejek nabînim ez vê wek avantajek dibinim. Bi serê xwe çanda Rûsa tiştekî din e ya Kurdan û ya Fransa Ewrûpa jî tiştekî din e. Lê di dilê min de min tim xwest ew zimanê ku ji dayik bûm û ew gotina ku min bihîst, gotina ‘qîza min, dilê min cana min’ û gotina ‘dayê’ bû. Ji ber wê jî li ser dike tû caran zimanê xwe neguhert. Di albûmên xwe de min tim xwest hunera xwe bi Kurdî bikim.”

Hunermenda Kurd Tara Mamedova, bi hilma zaroka xwe ya ku ji qirka wê derdikeve mezin dibe, ev yek jê re dibe deriyê azadiyê û asta kamilbûnê. Ew deng û awaza ku ji nava tirs û xovê, sirgûn û li koçberiyê jidayik bûye, îcar ji wê Xewna Giran şiyar dibe. Pariyek ji jiyana wê li Ermenîstanê pariyek li Kirgizîstan û Rûsyayê pariyek jî li Fransa û Tirkiyê derbas dibe. Ew hilma azadiyê ku xwe li rengê dengê wê dipêçe bi caza Kurdî dixemile, wek melodiyeke bêniştiman bi awireke kûr û nediyariyekê li ser pişta hêviyên bê welat.

Tara Mamedova dibêje: “Xewna giran encameke. Trêna koçberiyê, tinebûn, birçîbûn, tenebûn gelek tiştan. Nêrîna min ya li hemberî jiyanê cûda bû. Dema ez difikirin tiştê herî giranbûha çiye di vê jiyanê de, hilma ku ji qirka zaroka min derdikeve ew hilm e. Welatê min jî evîna min jî azadiya min jî hemû bi wê ve girêdayî ye. Xewna giran jî tirsa dilê min bû, tirsa dilê bi hazaran jinî bû loma min navê starnê kir xewna giran.”

Tara Mamedova dibêje, ew, ne ji bo îro dijî, ew ji bo sibê dijî. Dixwaze klasîkên xwe ava bike, lê ne li ser mîrateyên heyî… Ew dixwaze li pey çîroka xwe here, ya ji wê jiyana penaberiyê ku bê cih û bê war e; di sirgûneke sar, birçî, tenê û di tinebûnê derbasbûye.

Tara Mamedova got jî: “Ji bo min afirandin giring e. Jixwe tiştên heyî hatine çêkirin hene. Lê me jî divê ku wek Eyşe Şanê, Mizgînê wekî hûnermendên me yên nemir Şakiro divê em jî li pişt xwe tiştekî bihêlin. Divê em jî klasîkên xwe ji bo nifşên pêş ava bikin.”

Hunermenda Kurd Tara Mamedova dibêje; em Kurd di nava probleman de mezin bûne, Kurdan bi şer û koçberiyê çavê xwe li dinyayê vekirine, parçekirî û bê welat. Di şûna gilî û gazindan de pêwîst e herkes destê xwe bixe binê kevir û vî barî hilgire da dengê Kurdan bi saya hûnera wan bêhtir bilind bibe. Pêwîst e em nebêjin televizyon, radio û rojname, dik û welatê me nîn e. Çare heye, çare qedirgirtina ziman e û heskirina hunerê ye.