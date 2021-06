Polîtburoya PDKê peyamekê arasteyî Polîtburoya YNKê dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Polîtburoya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi boneya 46emîn saliya damezirandina Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) peyamek arasteyî YNKê kir û ragihand, “Di vê bîranînê de em tekez li ser hevahengî, lihevkirin û yekrêziya xwe dikin da ku pirsgirêkan çareser bikin û jiyana xweş û bexteweriyê ji welatiyan re peyda bikin.”

Polîtburoya PDKê di peyama xwe bo Polîtburoya YNKê de ragihand, “Bi boneya 46 saliya damezrandina Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê em bi germî pîrozbahiyên xwe pêşkêşî we, endam û alîgirên partiya we ya têkoşer dikin û hêviya pêşkeftin û serkeftinê di xebat û bernameyên we de dixwazin, ji bo xizmeta zêdetir ji doza rewa ya gelê me re bikin.”

Polîtburoya PDKê dibêje: “Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê ku hevkareke girîng û sereke ya partiya me Partiya Demokrat a Kurdistanê ye û ligel hêz û aliyên siyasî roleke wê ya bi bandor di bidestanîn û parastina destkeftinên me hebûye, ji ber vê yekê em hêvî dikin ku di vê qonaxê de em hemû hewl bidin ji bo rêzgirtina berjewendiyên xwe yên bilind ên neteweyî û niştimanî û bi giyanê berpirsiyarî û nîştimanperweriyê li gor pêwîstiya qonaxê rola xwe ya guncaw bibînin.

Di beşeke din a peyamê de hatiye, “Di vê bîranînê de em tekeziyê li ser hevahengî, lihevhatin û yekrêzîya xwe ligel hêz û alîyên siyasî yên herêma Kurdistanê dikin, da ku arîşeyan û pirsgirêkan çareser bikin û jiyana baş û bextewerîyê ji welatiyan re berdest bikin û tekeziyê li vê ezmûna û li ser bidestanîna hemû mafên xwe yên rewa û parastina statuya Herêma Kurdistanê bikin.”