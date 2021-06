Biryara “Erkê Xweparastinê” li Minbicê hat rawestandin

Navenda Nûçeyan (K24) – Encûmena Leşkerî ya Minbicê û Rêveberiya Sivîl ya Bajêr û Gundewarê Minbicê, biryara Erkê Xweparastinê “Leşkeriya Neçar” a girtina xortan rawestandin.

Di çend rojên borî Desteya Hundirîn a Rêveberiya Xweser di çarçoveya kampîna Erkê Xweparastinê “leşkeriya neçar” de dest girtina xortan li gund û bajarokên Rojavayê Kurdistanê kiriye. Li Minbicê jî xwepêşandanên nerazîbûnê li dijî wê biryarê derketin û hin kesan êrîşî Hêzên Ewlekariya Hundirîn (Asayiş) kirin û di encama aloziyan de hejmarek kes hatin kuştin.

Di wê derbarê de Encûmena Leşkerî ya Minbicê û Rêveberiya Sivîl ya Bajêr û Gundewarê wê duhî ligel rûsipiyên deverê civiyan. Piştî civînê jî daxuyaniyeke hevbeş hat dayîn.

Di daxuyaniya hevbeş de hat jî, “Em li Minbic û derûdora wê di rewşên krîtîk de dijîn ku daxwaz ji her kesî dike ku berpirsyariya exlaqî û mirovî li hember xwîn û aramî û ewlehiya Minbicê û gelê wê hilgirin ser milê xwe. Di van du rojên dawî de li bajarê me bûyerên nebaş qewimîn û bûn sedema qurbanî û birîndarbûna gelê me ku bi daxwazên rewa derketibûn xwepêşandanan.”

Di beşeke din a daxuyaniyê de hat got: “Li ser daxwaza şêxên eşîran û parastina ewlehî, aramî, aştiya sivîl û pêkvejiyanê û ji bo rawestandina rijîna xwînê, biryar hat dayîn ku karê bi biryara kampîna Erkê Xweparastinê li Minbic û gundewarê wê were rawestandin.”

Herwiha daxuyaniyê destnîşan kir, ew vê biyarê ji bo lêkolîn û gengeşekirinê ji aliyê pêwendîdar re hildidin û hemû kesên hatine desteserkirin jî serbest berdidin. Herwiha dê komîteyeke lêkolînê ava bikin, ji bo kesên gule avêtine û destên li pişt aloziyan werin cezakirin.