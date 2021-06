PKKê du efserên hêza Pêşmerge revandin

Navenda Nûçeyan (K24) – Çekdarên PKKê du efserên hêza Pêşmergeyên Kurdistanê li sînorê Şingalê revandin.

Peyamnêrê K24ê da zanîn, Ew du efser ji komelgeha Xanesorê ber bi gundê Barê çûn û ketin kemîna çekdarên PKKê û ber bi cihekî ne diyar ve hatin revandin.

Di wê derbarê de Berpirsê Karîger Hêza Pêşmergeyên Şingalê Eqîd Luqman Gulê ji K24ê re ragihand, “Du efserên hêza me yên bi nave Fêro Mîrza Osman û Bedel Emîn Osman) ku pismanên hevdu ne û di moletê de bûn, li xaleke kontrolê ya PKKê di navbera Xanesor û gundê Barê hatin revandin.”

Emîn Osman ku bavê efserekî û mamê yê din e ji K24ê re got: “Her ji dema bihîstina dengoya girtina wan her du efseran, em çûn cem berpirsên PKKê û me ji daxwaza wan kir ta ku azad bikin, lê PKKê red kir ku ew her du efser li cem wan bin.”

Emîn Osman herwiha got: “Şahidê me hene ku çekdarên PKKê ew her du efserên hêza Pêşmergeyên Şingalê revandine. Me molet daye PKKê, eger wan azad nekin, em ê rêkarên din bigirin ber xwe.”