Medyaya Yûnanistanê bi girîngî behsa serdana Mesrûr Barzanî kir

Hewlêr (K24) – Çapemeniya Yûnanistanê bi girîngî behsa serdana Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bo Atînayê û civînên wî yên ligel serokwezîr û rayedarên payebilind ên Yûnanistanê kir.

Li ser vê mijarê, rojnameya rojane ya Kathîmerînî ragihandiye: “Îro Serokwezîrê Yûnanistanê Kiryakos Miçotakis li Koşka Meksîmûsê pêşwazî li Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî kir, ku cara ewil e serdana welatê me dike.” Herwiha hatiye diyarkirin: “Di civînê de fikr û raman li ser hevkarî û girîngiya hevbeş a warê aborî û rewşenbîrî ya navbera her du aliyan hatin danûstandin û her du alî amadebûna xwe ji bo hemahengiyê nîşan dan.”

Di rojnameya Yûnanî de hatiye diyarkirin: “Di civîna navbera her du serokwezîran de tekezî li ser hejmarek mijarên din ku cihê girîngîdana her du aliyan in, hate kirin, ji wan; parastina asayîş û seqamgîriya herêmê û rêzgirtina li yasa û bingehên navdewletî û cîrantiya baş.”

Rojnameya The Toc jî bi girîngî behsa serdana Serokwezîr Mesrûr Barzanî bo welatê wan dike û pêşwazîkirina wî ji aliyê serokwezîrê welatê wan ve, maşeta sereke ya rojnameyê bû û nivîsandine: “Cara yekem Mesrûr Barzanî ji aliyê serokwezîr ve hat pêşwazîkirin û çend pirs û mijarên girîng hatin gotûbêjkirin.”