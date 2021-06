Fermandarê Giştî yê HSDê êrîşa li Efrînê şermezar kir

Navenda Nûçeyan (K24) - Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî ragihand; nûçeyên ku tê gotin hêzên wan navenda bajarê Efrînê topbaran kirine, ne rast in û êrîş şermezar kir.

Mezlûm Ebdî li ser hesabê xwe yê twitterê li ser êrîşa li Efrînê daxuyanî da û red kir ku hêzên wan êrîşa li dijî Nexweşxaneya Şîfa ya Efrînê pêk anîbin.

Fermandarê Giştî yê HSD dibêje: “Em ji ber canjidestana kesên bêguneh gelek xemgîn in. Em vê êrîşê şermezar dikin. Armanckirina nexweşxaneyan binpêkirina hiqûqa navnetweyî ye."

Çend top duh şemiyê li navenda bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê ketin. Parêzgariya Hatayê ragihandibû di encama wê êrîşê de 18 kesan canê xwe ji dest dan û 42 kesên din jî birîndar bûn.

The SDF categorically denies that any of its forces were responsible for/or involved in, the tragic attack in hospital in Afrin. We are deeply saddened by the loss of innocent life.We condemn the attack without reservation. Targeting hospitals is a violation of international law.