Iraq li dijî leşkerkêşiya Tirkiyê dest bi tevgerê dike

Hewlêr (K24) – Berdevkê Fermandariya Hêzên Çekdarî ya Iraqê Yehya Resûl ragihand; li dijî destdirêjiyên Tirkiyê bo ser deverên sînorî yên Iraqê "deverên sînorî yên Herêma Kurdistanê" dest bi tevgerê dikin.

Yehya Resûl di civîneke çapemeniyê de diyar kir: “Liv û tevgereke dîplomatîk bi rêya Wezareta Derve û dîplomasiya Iraqê li ser destdirêjiyên dubare yên Tirkiyê bo ser deverên sînorî yên Iraqê li holê ye.”

Resûl destnîşan kir: “Destûra Iraqê tekezî li rêzgirtina serweriya welatan dike û piştre divê hemû welat rêz li Iraq û serweriya axa wê bigrin.”

Berdevkê Fermandariya Hêzên Çekdarî ya Iraqê red dike ku Iraq razî be ku axa wê ji bo kiryarên terorî li hember welatek were bikaranîn û divê Tirkiye jî serweriya Iraqê li ber çavan bigre û got: “Her dema ku zanyarî bikevin destê Tirkiyê, divê wan zanyariyan bide Iraqê û Iraq bi xwe li hember wan rewşan tevbigere.”

Daxuyaniya Berdevkê Fermandariya Hêzên Çekdarî ya Iraqê piştî wê yekê tê, ku ji ber hebûna çekdarên PKKê li deverên sînorî yên Herêma Kurdistanê, çend meh in artêşa Tirkiyê êrîşên xwe yên ser wan deveran zêde kirine û bi hinceta hebûna PKKê leşkerên xwe tîne nav wan deveran, ji ber vê yekê, tevî şehîdbûn û birîndarbûna hejmarek welatiyên sivîl, zirarên mezin ên maddî jî gihiştine wan deveran û bi sedan gund vala bûne.

Xelkê wan deveran jî bi awayekî berdewam ji PKKê daxwaz dikin ku ji deverên wan derkevin û hincet nedin destê Tirkiyê, da ku axa Herêma Kurdistanê dagir nekin.