Opozîsyon: Vekirina doza girtina HDPê gaveke siyasî ye

Diyarbekir (K24) – Di nava hefteyekê de hem êrîşî şaxa HDPê ya Îzmîrê hat kirin ku keçek Kurd hat kuştin, hem jî doza girtina HDPê lşi Dadgeha Makezagonê hat vekirin. Opozîsyon derbarê vê pêvajoyê de amaje dike ku gotinên desthilatê rê li ber êrîşan vedike û doza girtina HDPê jî Trikiyeyê ji demokrasiye dûr dixe.

Êrîşa ser şaxa HDPê ya Îzmîrê û ji nû ve serîlêdana bo Dadgeha Makezagonê bo doza girtina HDPê rastî heman demê hatin ku ev yek ji aliyê opozîsyona Tirkiyeyê ve wek pêvajoyek hatî amadekirin tê xwendin. Partiyên opozîsyonê di wê baweriyê de ne ku zimanê tundîparêz yê desthilat û şirîkên wê rê li ber êrîşan vedike. Serokê Şaxa Diyarbekirê yê Partiya Saadetê Fesîh Bozan balê dikêşe ku daxuyaniyên tifaqa cumhur ên derbarê HDPê de ku bêyî were darizandin HDPê rasetrast tawanbar dikin di civakê de pêla netewperestiyê bilind dike û ev pêl zemînê bo êrîşan amade dike.

Serokê Şaxa Diyarbekirê yê Partiya Saadetê Fesîh Bozan ji K24ê re got: “Di dema pêvajoya aştî û çareseriyê de û lihevkirina dolmabahçeyê de HDP çi be niha jî ew e û wê demê Ak Partiyê bi HDPê re pêwendî datanî. HDPê wê demê çi dibêje niha jî heman tiştî dibêje. Ev tê wê wateyê ku Ak Partî hatiye guherîn. Ji ber ku HDP û PKKê wek hev pênase dikin nijadperstên tirk êrîş dikin.”

Piştî ku Dadgeha Makezagonê îddanameya doza girtina HDPê qebûl kir ev yek ji aliyê opozîsyonê ve wek bandora siyasete ya li ser darazê hat şîrovekirin. Serokê Şaxa Diyarbekir ê Partiya Pêşerojê Aydin Altaç anî zimên ku partiya wan li dijî girtina partiyan e û amaje kir ku girtina HDPê dê Tirkiyeyê ji demokrasiye dûr bixe.

Serokê Şaxa Diyarbekir ê Partiya Pêşerojê Aydin Altaç dibêje: “Girtina HDPê bi ti awayî ji bo Tirkiyeyê başiyê nayne. Serokê MHPê Bahçelî di civîna partiya xwe de bang li dadgehê kiribû ku êdî derbarê doza girtina HDPê de biryara xwe ya dawî bide û mijarê yekalî bike. Ev nîşaneya bandora siyasete ser darazê ye.”

Derbarê çarenivîsa doza girtina HDPê de rayedarên partiya opozîsyonê dibêjin di yasayan de tawan û siza aşkere ne, lê ji ber ku doza girtina HDPê bi handana siyasetmedaran hatiye vekirin û ji şîroveyê re vekiriye ne diyar e ku dê were girtin an ne û li gorî konjonktura siyasî dê briyar were dayîn.