Şam: Tirkiye û Amerîka serweta welatê me talan dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Hikûmeta Sûriyê, dewleta Tirkiye û Amerîkayê bi dagirkirina axa Sûriyê û talankirina serweta welat tohmetbar kir.

Serokê Şanda Danûstankar a Sûriyê yê li Danûstandinên Qeyrana Sûriyê Eymen Sûsan li bajarê Nûrsultana paytexta Qazaxistanê ragihand; Tirkiye piştevanîkirina wan grûpên terorîst ên li Sûriyê didomîne û ev binpêkirina peymana Neteweyên Yekbûyî û têgihiştinên Astanayê ye.

Eymen Sûsan diyar kir ku dagirkariya Tirkiye û Amerîkayê ji bo beşek ji xaka welatê me sedema berdewambûna qeyrana Sûriyê ye û her du dagirker bi talankirina serweta Sûriyê ve mijûl in.