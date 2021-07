Birîmo: Hikûmeta Herêmê û Deriyê Pêşxabûr oksîjena Rojavayê Kurdistanê ne

Hewlêr (K24) – Endamê Serkirdetiya Partiya Demokrat a Kurdistanê – Sûriye (PSK-S) Nûrî Birîmo ragihand ku ew pîrozbahiya kabîneya nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê dike ji ber ku li hember gelek krîzan Serokwezîr Mesrûr Barzanî kariye bi awayekî birêkûpêk van krîzan birêve bibe û got: “Ji roja yekem heta îro deriyê Sêmalka oksîjena me ye, rojek ew derî were girtin, oksîjen li ser Rojavayê Kurdistanê namîne.”

Nûrî Birîmo beşdarî bultena nûçeyan a Kurdistan24ê bû û diyar kir ku ew pîrozbahiya kabîneya nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê dike ji ber ku li hember gelek krîzan ên weke birîna mûçeyan ji aliyê Bexdayê ve û vîrusa Koronayê û gelek kêşeyên din, Serokwezîr Mesrûr Barzanî kariye bi awayekî birêkûpêk birêve bibe û reforman pêk bîne.

Birîmo destnîşan kir ku Başûrê Kurdistanê ji bo Rojavayê Kurdistanê bûye cihê penagehê û got: “Em ji ber Be'sê veriyan hatin Herêma Kurdistanê, deriyê Pêşxaburê, deriyê Sêmalka ji bo me ji roja krîza DAIŞ hate Serê Kaniyê, hate Kobanî, Tirkiye çûye Efrînê, ji roja yekem heta îro deriyê Sêmalka oksîjena me ye, rojek ew derî were girtin, oksîjen li ser Rojavayê Kurdistanê namîne.”

Nûrî Birîmo diyar kir: “Bi taybetî di van sê salên dawî de ku cenabê Mesrûr Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê, tiştek heye ku ez dixwazim eşkere bikim, Neteweyên Yekbûyî li ser penaberên Sûriyê her tişt qut kirine, penaber her dem divê berê xwe bide Neteweyên Yekbûyî, em weke nûnertiya ENKS çend roj berê çûn serdana Neteweyên Yekbûyî kir, me got 'we xwe kerr kiriye, hikûmeta Herêmê mûçeyên mamosteyên me dide, hikûmeta Herêmê alîkariyan dide, Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî alîkariyan dide, hûn çi dikin?”