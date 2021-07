Kabîneya Nehem girîngî daye parastina berhemên navxweyî

Silêmaniyê (K24) – Welatiyên parêzgeha Silêmaniyê bi girîngî behsa kar û projeyên Kabîneya Nehem ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê dikin ku di heyama du salan de, çendîn projeyên girîng li parêzgeha Silêmaniyê cibicî kirine. Rêveberê Giştî yê Rêveberiya Bazirganiyê jî radigihîne, Kabîneya Nehem hewl daye bi riya parastina berhemên navxwe û çavdêrîkirina nirxan, xizmeta welatiyan bike.

Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê her ji destbikarbûna xwe ve, karwana avedaniyê gihande parêzgeha Silêmaniyê û bi riya encamdana çendîn projeyên xizmetguzariyê yên di warê rê, eliktirîk û projeyên stratejîk re, xizmet pêşkêşî welatiyên Silêmaniyê kirine. Welatiyên Silêmaniyê jî bi girîngî behsa kar û projeyên Kabîneya Nehem ji bo parêzgeha Silêmaniyê dikin û dibêjin, Kabîneya Nehem gelek girîngî daye Silêmaniyê.

Welatiyê ji Silêmaniyê Kamran Celal ji K24ê re got: “Kabîneya Nehem karên baş kirine, her çendî rûbirûyî qeyranan bûye jî, hejmarek astengî jî hatine pêş wê, lê Kabîneya Nehem karên gelek baş kirine, ne tenê li parêzgeha Silêmaniyê, belkû li parêzgehên Helebce, Duhok û Hewlêrê jî.”

Kabîneya Nehem ne tenê projeyên xizmetguzariyê cibicî kirine, lê belê di warê parastina berhemên navxweyî û çavdêrîkirina nirxan û parastina kalîtiyê de jî hin pêngav avêtine. Bi nêrîna Rêveberê Giştî yê Rêveberiya Bazirganiyê Newzad Şêx Kamil, tevahiya van karan, tenê ji bo xizmetkirina welatiyan e.

Newzad Şêx Kamil got: “Yek ji xalên girîng ên karnameya Kabîneya Nehem ew bû, çawa bikarin mafê bikarhêneran biparêzin, di vî warî de hejmarek rênima bi riya Wezareta Bazirganiyê hatine derxistin, me tîmên çavdêrîkirina bazaran zêde kirine, ji bo ew berhemên tên bazaran kalîtiya wan bilind be û nirxê wan jî guncaw be.”

Welatiyên Herêma Kurdistanê û bi taybet ên parêzeha Silêmaniyê, hêviya wan ya mezin bi karên kabîneya nû û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê heye û hêvîdar in jî projeyên xizmetguzariyê berdewam bin û wê yekê jî dibêjin ku tevî qeyranan, lê projeyên stratejîk ranewestiyane.