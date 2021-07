WHO rêkarên kontrolkirina Koronayê aşkere dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Rêxistina Tendirustiya Cîhanê (HWO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ragihand, armanca sereke ya HWO ya têkoşîna li dijî vîrûsa Koronayê ew e ku heta Îlona 2022'an ji sedî 70 welatiyên her dewletekê vaksînê werbigirin.

Serokê HWO Tedros Adhanom Ghebreyesus got: “Hin vîrûs hene, vaksîn li dijî wan tune ne, lê derbarê vîrûsa Koronayê de rewş cuda ye û em dikarin vê pandemiyê kontrol bikin.”

Tekez kir jî: “Hemû tiştên pêwîst ji bo rizgarkirina mirovahiyê hene.” Û got jî: “Armanca me ew, bi Îlona 2022'an re sedî 70 welatiyên her dewletekê vaksînan werbigirin.”

Diyar kir jî: “Em dikarin xala dawiyê ya vê pandemiyê deynin, ji bo gihîştina vê armancê jî, pêwîstiya me bi 11 milyar daneyên vaksînan heye.”

Ev di demekê de ye, vîrûsa Koronayê li zêdetir ji 200 welatên cîhanê belav bûye û hejmara pêketiyan bi ser bi ser 191 milyon kes ketiye û zêdetir ji 4.11 milyon pêketî jî canê xwe ji dest dane.

Li gor amaran jî, zêdetir ji milyarek kesî li seranserî cîhanê (bi rêjeya 13.2 ji sedî) vaksînên li dijî vîrûsa Koronayê wergirtine.