Fuad Husên: Ji bo vekişîna hêzên Amerîkayê ji Iraqê bernameyek tê diyarkirin

Hewlêr (K24) – Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên ragihand ku hebûna hêzên Amerîkayê li Iraqê bi wê şêweyê nîne ku behsa wê tê kirin. Herwiha tekez kir ku di gera çarem a diyaloga stratejîk de dê behsa hêzên şerker ên Amerîkayê yên li Iraqê bikin û ji bo vekişîna wan jî bernameyeke demkî deynin, ku cîbicîkirina bernameyê, dê bikeve piştî hilbijartinên Iraqê.

Fuad Husên ku niha bi mebesta amadekariya birêveçûna gereke din a gotûbêja stratejîk a navbera Washington û Bexdayê li Amerîkayê ye, ji K24ê re diyar kir: “Diyaloga stratejiyê ya Amerîka û Iraqê, ji bo wê yekê ku pêwendiyên navbera wan ji bo siberojê biaxivin, ku dê di pêşerojê de pêwendiyên wan çawa bin.”

Husên diyar kir: “Birastî hêzên Amerîkayê li Iraqê zêde nînin, komek serbaz in li nav serbazgehên Iraqê, di diyaloga stratejiyê de dê behsa wan hêzan were kirin ku hêzên şerker in, ew hêz dê vekişin, vekişîna wan jî dê bi yekcarî nebe, dê bernameyek were danîn, dibe ku demeke bi dirêjahiya salekê were diyarkirin, di dema diyarkirî de dê bi qonax vekişin, bêguman vekişîna hêzên Amerîkayê ji Iraqê, dê piştî hilbijartinan be.”