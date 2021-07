Tendirustiya Kerkûkê: Rewşa bajêr metirsîdar e

Kerkûk (K24) – Rêveberiya Tendirustiya Kerkûkê ragihand; hejmara pêketiyên Koronayê bi awayekî berçav zêde bûye û rewşa tendirustiya bajêr metirsîdar e.

Rêveberê Tendirustiya Kerkûkê Nebîl Hemdî ji K24ê re diyar kir: “Rewşa Kerkûkê gelek xirab e û haletên pêketina bi Koronayê bi rêjeyeke berçav zêde bûye û gelek kes hatine nexweşxaneyan, bi taybetî nexweşxaneyên ku ji bo nexweşên Koronayê hatine diyarkirin, tije bûne.”

Nebîl Hemdî eşkere kir: “Pişkinînên ku li Kerkûkê ji bo welatiyan hatine kirin, %50 pozîtîv derketin, em jî weke welatên pêşketî, şiyana me tune ye ku hemû nexweşan werbigrin, şiyana me ya tendirustiyê sînordar e.”

Hemdî diyar dike: “Hejmara kesên ku li Kerkûkê bi Koronayê canê xwe ji dest dane gihiştiye hezar û 55 kesan, di nav wan de 15 bijîşk û karmendên tendirustiyê hene.”

Rêveberê Tendirustiya Kerkûkê got: “Em ji welatiyan daxwaz dikin ku kesên serdana Hewlêr û Silêmanî û deverên din dikin, bila werin test bikin, da ku bilez were zanîn ku pê ketine an na.”