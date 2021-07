Joey Hood: Serok Barzanî û gelê Kurdistanê hevpeymanên girîng ên Amerîkayê ne

Navenda Nûçeyan (K24) – Washington destnîşan dike ku Serok Barzanî û gelê Kurdistanê di şerê dijî terorê de hevpeymanên girîng ên Amerîkayê ne.

Alîkarê Wezîrê Derve yê Amerîkayê yê ji bo Karûbarên Rojhilata Navîn Joey Hood li ser hesabê xwe yê Twitterê behsa rola Serok Barzanî û Herêma Kurdistanê di rûbirûbûna terorê de û herwiha gera nû ya diyaloga stratejiyê ya navbera Amerîka û Iraqê kiriye, ku niha li Washingtonê birêve diçe.

Joey Hood ragihandiye ku Serok Barzanî û gelê Kurdistanê di şerê dijî DAIŞê de hevbeşên girîng ên Amerîkayê ne.

Hood herwiha eşkere kiriye ku Amerîka pesnê rola Kurdistanê dide di wê diyaloga ku di navbera Amerîka û Iraqê de birêve diçe.

Happy to welcome our Iraqi Kurdish friends to D.C. and show them the views of our capital. President Barzani and the people of the Kurdistan region are essential partners in the fight against ISIS and we appreciated their input at today’s U.S.-Iraq Strategic Dialogue. pic.twitter.com/YesWDzXDsa