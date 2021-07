Serokê Şaxa Diyarbekirê ya AK Partiyê: Divê kujer bi awayê herî tund werin cezakirin

Diyarbekir (K24) – Serokê Şaxa Diyarbekirê ya Partiya Dad û Geşepêdanê (AK Partî) Muhammed Şerîf Aydin li ser kuştina malbata Kurd li bajarê Konya yê Tirkiyê diyar kir: “Em hêvî dikin ku kujer bi awayê herî tund bigihin cezayê ku heq dikin.”

Muhammed Şerîf Aydin li ser hesabê xwe yê Twitterê diyar kir: “Li Konyayê kuştina heft welatiyên me bi awayekî hovane, dilê me şewitand. Rehma Xwedê li kesên ku jiyana xwe ji dest dane be û em ji bo kesûkarên wan sersaxî dixwazin.”

Aydin herwiha got: “Weke her kesî, em jî hêvî dikin ku kujer bi awayê herî tund bigihin cezayê ku heq dikin.”

Konya'daki vahşet sonucu yedi vatandaşımızın alçakça katledilmesi yüreğimizi yaktı.😔



Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.🤲



Katillerin hak ettikleri cezaya en ağır şekilde çarptırılması herkes gibi bizlerin de en büyük beklentisidir... — M.Şerif AYDIN (@mserifaydin) July 30, 2021

Duh 30ê Tîrmehê 2021ê li navçeya Meram a Konyayê komekê ku berê xwe wek nijadperestên tirk dane nasandin ji malbatê re gotine; “Em ulkucî ango nijadperestên tirk in û em we li wan deveran nadin jiyandin” û êrîşî malbatê kirine û di wê êrîşê de 3 jê jin, 7 kesan jiyana xwe ji dest dan û piştre jî mal şewitandine.

Parêzerê wê malbatê Abdurehman Karabulut li ser twitterê ragihand: “Kesên ketî û ne mirov malbata ku ez parêzerê wan bûm qetil kirin, me gelek caran hişyarî da. Lê 3 jê jin, bi giştî 7 kes qetil kirin.”

Hat ragihandin malbata Dedeogullari 24 sal e li Hasankoy dijîn û ên ku êrîş pêkanîne jî 15 sal in li heman taxê ne. Kesên ku jiyana xwe ji dest dane navên wan wiha ne: Yaşar, Bariş, Serpîl, Serap, Îpek, Metîn û Sîbel Dedeogullari.