Sefîn Dizeyî: Kuştina malbata Kurd a li Konyayê şermezar dikim

Hewlêr (K24) – Berpirsê Fermangeha Pêwendiyên Derve yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê Sefîn Dizeyî kuştina 7 endamên malbata Kurd ji aliyê nijadperestan ve li bajarê Konyayê, şermezar kir.

Sefîn Dizeyî li ser hesabê xwe yê Twitterê diyar kir: “Kuştina hemû endamên malbata Kurd li bajarê Konya yê Tirkiyê, em şermezar dikin. Kesên ku vê kiryara hovane kirine û ev tawan encam dane, divê demildest werin dadgehîkirin.”

I condemn the killing of entire members of a Kurdish family in #Konya, Turkey. May their soul rest in peace. Those who harbor such hatered and commit this heinous crime must be brought to justice immediately.